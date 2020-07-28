Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 28 июляПервый волейбольный матч, начало фестиваля молодежи и студентов, похороны Владимира Высоцкого и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
9Скончался Эннио Морриконе
50В Сети показали лучшие снимки на тему семьи
04:44 (мск), источник: Lenta.Ru

В США началось массовое тестирование вакцины от коронавируса

В США началось массовое тестирование вакцины от коронавируса. Об этом сообщает компания-производитель средства на своем официальном сайте.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:24 MSK, 28.07
Инфицировано818 120+5 635
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
14.0727.07
Скончалось13 354+85
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
14.0727.07
Выздоровело603 329+3 079
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
14.0727.07
Инфицировано16 407 225+207 429
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
14.0727.07
Скончалось651 966+4 056
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
14.0727.07
Выздоровело9 525 602+165 782
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
14.0727.07
Идёт загрузка

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила о том, что приступила к третьей фазе клинических испытаний препарата. Представители фирмы рассказали, что дозы вакцины начали вводить участникам исследования.

Читайте также
Американцы получат инъекцию вакцины от коронавируса бесплатно

Отмечается, что в испытаниях принимают участие 30 тысяч добровольцев. Часть из них получит вакцину, а часть — препарат-плацебо.

Правительство США выделило почти полмиллиарда долларов на создание данной вакцины. Препарат одним из первых стали тестировать на людях в крупных масштабах.

Ранее власти США заявили о том, что фармацевтическая компания Pfizer получит почти два миллиарда долларов на производство вакцины от коронавируса. Администрация президента Дональда Трампа заплатит компании 1,95 миллиарда долларов за изготовление и распространение 100 миллионов доз вакцины из программы вакцинации BNT162, если она получит одобрение Управления по контролю качества продуктов и лекарств США.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как развлекались россияне, когда рухнул СССР
Осы свили улей в диване россиян. Фото
У арестованного Ивана Сафронова заподозрили коронавирус
В России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Ученые назвали самую надежную маску от коронавируса
Какие льготы положены предпенсионерам
Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»
Врач: китайские власти скрыли масштаб вспышки коронавируса
Просроченные аппараты ИВЛ привели к арестам
Здоровье
В Роскачестве дали рекомендации, где лучше хранить хлеб А также пояснили, когда он быстро плесневеет.
Hi-Tech
Россияне скупают неочевидные гаджеты За несколько месяцев дома всем резко захотелось заняться спортом
Авто
Nissan разрабатывает электрический внедорожник Он будет построен на той же платформе, что и недавно анонсированный Nissan Ariya
Кино
Zivert, Niletto, Королёва с сыном на выпускном на «Муз-ТВ» Звезды поздравили всех, кто окончил школу в 2020 году
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
38-летнюю Ксению Собчак поздравляют с беременностью (фото) В сети обсуждают новый снимок телезвезды
Леди
Пугачева и Орбакайте выглядят ровесницами на новом фото Кристина показала милое фото с мамой.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь