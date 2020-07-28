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10:34 (мск), источник: Аргументы и факты

Курс биткоина поднялся выше $11 тыс

При этом, капитализация рынка биткоина составила $207,2 млрд.

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Источник: AP 2020

Курс биткоина впервые с августа 2019 года преодолел рубеж в $11 тысяч, пишет Coinmarketcap.

Согласно информации портала, к 01:14 по московскому времени стоимость самой популярной криптовалюты составила $11 234.

При этом, капитализация рынка биткоина составила $207,2 млрд.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Центробанк и Росфинмониторинг готовят законопроект о запрете использования криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Отмечалось, что это позволит бороться с криминалом в области виртуальных денежных средств.

Биткоин (Bitcoin) является одной из самых популярных криптовалют. Ее оборот не регулируется ни одним государством или банковской структурой. Биткоин также не имеет единого эмиссионного центра.

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