10:34 (мск), источник: Аргументы и факты
Курс биткоина поднялся выше $11 тыс
При этом, капитализация рынка биткоина составила $207,2 млрд.
Курс биткоина впервые с августа 2019 года преодолел рубеж в $11 тысяч, пишет Coinmarketcap.
При этом, капитализация рынка биткоина составила $207,2 млрд.
В ноябре прошлого года сообщалось, что Центробанк и Росфинмониторинг готовят законопроект о запрете использования криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Отмечалось, что это позволит бороться с криминалом в области виртуальных денежных средств.
Биткоин (Bitcoin) является одной из самых популярных криптовалют. Ее оборот не регулируется ни одним государством или банковской структурой. Биткоин также не имеет единого эмиссионного центра.