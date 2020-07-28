10:27 (мск), источник: Life.ru
Филолог развеял самый распространённый миф о русском мате
По словам эксперта,
Проректор по науке Государственного института русского языка им. Пушкина доктор филологических наук Михаил Осадчий заявил, что утверждение о том, что появление мата в русском языке связано с нашествием
В интервью радио Sputnik филолог рассказал, что на самом деле обсценная лексика существовала на Руси задолго до прихода Золотой Орды. Он также добавил, что
— В русском языке обсценные слова, которые мы сегодня называем матом, исторически не являлись словами запретными или табуированными. Они восходят к очень древним словам, которые на предыдущих этапах развития нашего языка обозначали вполне мирные явления. Например, одно из матерных слов — однокоренное со словом «хвоя» или «хворостина». Они восходят к одному древнему корню, который обозначал палочку из хвои. Ещё одно слово — однокоренное слову «блуждать». Те слова, которые мы сегодня не можем произносить,
Кроме того, филолог отметил, что проследить процесс превращения общеупотребительных слов в табуированные на Руси достаточно сложно, однако точно можно сказать, когда мат обрёл широкую популярность в обществе.
— Тогда говорить на литературном русском языке было не просто не модно, а даже в