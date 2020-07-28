Гендерное неравенство на века. Почему женщины пострадают от коронакризиса больше мужчин
Женщины примут на себя основной удар крупнейшего экономического кризиса столетия, который надвигается на мир вслед за пандемией коронавируса, предупреждают эксперты и международные организации. Медицинский аврал не повод бросать борьбу за гендерное равенство, иначе достижения последних десятилетий будут перечеркнуты, а выход из кризиса затянется, говорят они.
Офисы открылись, школы закрыты. На работу в основном возвращаются мужчины. Гендерная пропасть в доходах и карьере растет | Источник:AFP 2020
И безо всякой эпидемии ученые отпускали целое столетие на устранение глубокой пропасти между полами в общественной и деловой жизни. Вирус уверенно сжигает один хлипкий мост за другим, отдаляя цель на века.
«Пандемия Covid-19 угрожает отбросить назад все достижения в деле расширения экономических возможностей для женщин и увеличить разрыв, так и не устраненный, несмотря на прогресс последних 30 лет», — написали четыре руководительницы Международного валютного фонда.
Они выделили четыре главные причины, по которым экономический кризис сильнее сказывается на женщинах.
Женщины составляют костяк рабочей силы в секторах, наиболее пострадавших от карантина. Они чаще мужчин заняты в теневом секторе, где попрано право работников на социальную защиту и равную оплату. Им сложнее вернуться на работу в условиях карантина, если в доме есть дети или престарелые, требующие ухода. И наконец, в тяжелое время, особенно в бедных странах, девочки первыми жертвуют образованием и будущим ради помощи семье.
Фирмы под началом женщин пострадали сильнее, поскольку их 44% в ресторанном и гостиничном бизнесе, 38% в розничной и оптовой торговле. И только 22-23% в IT и финансах | Источник:AFP 2020
В бизнесе ситуация аналогичная. Свежие исследования структур ООН и Всемирного банка показали, что среди малого и среднего бизнеса от коронакризиса предпринимательницы пострадали сильнее предпринимателей: 64% против 52%. А прежние проблемы лишь обострились в кризис: бизнесвумен еще больше времени занимаются детьми, пока школы закрыты, чаще сталкиваются с домашним насилием и хуже готовы к резкому уходу бизнеса в онлайн.
Согласно статистике, в небогатых странах женщин, имеющих доступ к мобильному интернету, на 300 млн меньше, чем мужчин — разрыв достигает 23%. А домашней работой женщины в среднем заняты почти на три часа в день больше, чем мужчины.
«Все эти факторы вместе взятые делают женщин уязвимыми перед кризисом и по окончании пандемии грозят обернуться усилением гендерного неравенства в образовании, здоровье и благосостоянии. Десятилетия прогресса в этой области пойдут насмарку», — пишет Филипп Ле Уэру, глава Международной финансовой корпорации (IFC) из группы Всемирного банка.
«А расширение пропасти в экономическом положении мужчин и женщин выльется в гигантские провалы производительности труда и подорвет шансы на быстрый выход из кризиса», — полагает он.
Одна из пяти
Пандемия задвинула на второй план борьбу за права женщин, но не устранила, а лишь усугубила проблемы неравенства и насилия. Акция в Париже против "феминицида" | Источник:AFP 2020
Коронакризис не только задел женщин сильнее, чем мужчин, но и отодвинул на второй план борьбу за гендерное равенство в возможностях, доходах, образовании, представительстве и защищенности.
Даже доковидными темпами на это ушло бы еще полвека в Западной Европе и полтора столетия в Северной Америке, Азии и на Ближнем Востоке. А в среднем планете потребовалось бы около 100 лет, прикинул перед началом пандемии Всемирный экономический форум.
Прошло полгода, и стало ясно, что равноправия не дождутся не только живущие ныне, но и их дети и даже внуки. Приоритеты в политике большинства богатых стран сместились от постепенного восстановления социальной справедливости в сторону чрезвычайщины и битвы за выживание людей и бизнеса.
Однако не все так плохо. На одном важном фронте прогресс ощутим. И равенство — в пределах достигаемости.
Речь идет о роли женщин в руководстве бизнесом, в определении того, как зарабатывать деньги, на какие отрасли и технологии делать ставки и какие углы срезать ради прибыли.
Индексы равноправия показывают, что в тех странах Запада, где женщинам быстрее возвращают их права, они лучше представлены в высших эшелонах власти и бизнеса. И доказывают, что кратчайший путь добиться ощутимого прогресса — это обеспечить равенство там, где определяются правила игры и выбирается стратегия развития общества.
С первым проще, со вторым — сложнее, поскольку политиков выбирает население, а директоров в советы назначают владельцы бизнеса с целью обеспечить максимальную отдачу на вложенный капитал. Директора определяет стратегию, одобряют судьбоносные решения и выбирают менеджеров, которым делегируют текущее управление и реализацию намеченного.
Поэтому активисты и политики давно и пристально следят за представительством женщин именно в советах директоров компаний. И тут есть успехи.
В трудные времена девочек первыми забирают из школы для помощи в домашнем хозяйстве. Они лишаются образования и карьеры | Источник:AFP 2020
Еще три года назад в американских компаниях эта доля не превышала 15%, а к началу 2020 года выросла до 22%, подсчитала консалтинговая фирма Equilar. Такими темпами достичь паритета удастся уже не к середине века, а всего через десятилетие — к 2030 году, полагают исследователи.
Они отслеживают кадровую политику трех тысяч компаний с акциями на бирже, на которые приходится почти 99% крупнейшего в мире фондового рынка США, и составляют индекс гендерного равенства.
До сих пор он неуклонно рос, но пандемия коронавируса угрожает стагнацией, предупреждает Equilar: директорам почти всех компаний в условиях кризиса есть чем заняться, а владельцам проще чем когда бы то ни было откреститься от не связанных с получением прибыли инициатив.
Первые признаки этого уже налицо. Из 3000 компаний только в 60 женщины составляют не менее половины совета директоров. Еще полгода назад таких было 63.
Американский бизнес — главная корпоративная сила в мире, но США в целом далеко отстают от лидеров гендерного равноправия. Пусть в Калифорнии, где Силиконовая долина и интернет-гиганты законом закрепили обязательное представительство обоих полов в советах директоров, другие штаты не спешат следовать ее примеру.
США занимают лишь 53-е место в рейтинге гендерного равенства среди полутора сотен стран — чуть лучше Украины (59-е место), но хуже Молдовы (23) и Беларуси (29). Россия — в нижней части рейтинга, она уступает еще и Казахстану с Грузией.
А лидерами неизменно выступают европейцы: в первой десятке семь стран Старого Света. И там же вот уже который год вытачивают эталон нового капитализма с человеческим лицом.
Теперь деньги пахнут
Женщины все чаще представлены в руководстве крупных компаний, имеющих акции в свободном обращении, поскольку рыночная стоимость таких компаний напрямую зависит не только от рентабельности бизнеса, но и от популярности среди инвесторов — как розничных, так и институциональных: банков, инвесткомпаний, пенсионных фондов.
Они вынуждены заботиться о своем имидже и более восприимчивы к давлению со стороны активистов всех мастей: борцов с глобальным потеплением, расовой дискриминацией, гендерным неравенством и прочими пороками общества.
Управляющий совет Европейского центробанка - наглядная иллюстрация положения с гендерным равенством на вершине финансового мира | Источник:ECB
Под давлением общественности накопленные ею в пенсионных, страховых и паевых фондах деньги постепенно перекладываются в акции компаний, которые умеют не только преумножать капитал, но и делают это этично и в духе времени: с упором на социальную справедливость и защиту природы. И если раньше соответствие инвестиций критериям ESG (environmental, social & governance) было факультативным при выборе активов, то постепенно оно становится обязательным.
Речь идет о сотнях миллиардов и даже триллионах долларов и евро. Прежде главным надежным активом для долгосрочного вложения денег будущих пенсионеров и излишка богатства были государственные облигации, однако в последние годы ставки на этом рынке нулевые и даже отрицательные. В поиске дохода фонды все чаще обращаются к покупке акций и долга частных компаний и банков.
На ESG обращают внимание не только розничные инвесторы, но и крупные институциональные. Еще два года назад при оценке будущей рентабельности компаний лишь 32% управляющих деньгами вчитывались в нефинансовую часть отчетности: корпоративное управление, этику и экологичность бизнеса. Теперь таких 72%, выяснил аудитор EY в свежем регулярном опросе трех сотен крупных фондов и инвесткомпаний.
Не в последнюю очередь потому, что опасения скептиков пока не подтверждаются.
Деньги не пахнут, а брезгливость вредит прибыли, спорили критики излишней разборчивости. Однако за последние два года в Евросоюзе, например, акции 50 крупнейших социально ответственных компаний росли в стоимости быстрее рынка в целом, подсчитал регулятор европейских бирж ESMA.
Поскольку спрос на капитализм с человеческим лицом резко вырос как со стороны граждан, так и со стороны тех, кто предоставляет бизнесу акционерный капитал, к делу подключились власти. На передовой оказался Евросоюз, который разрабатывает общеевропейские стандарты ответственного инвестирования и оценки отчетности.
Они позволят инвесторам не верить компаниям на слово, а сравнивать их действия с четко определенными в ЕС критериями. А с другой, даст регуляторами возможность обязать бизнес вести себя ответственно и соответствовать новым нормам — или понести наказание. Полпути уже пройдено, и ЕС планирует завершить эту работу в течение ближайших двух-трех лет.
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