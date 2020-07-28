10:45 (мск), источник: РИА Новости
АТОР разъяснила порядок въезда в Турцию, Великобританию и Танзанию
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию, Великобританию и Танзанию.
Так, прибывающим в Турцию туристам не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус. Однако во время полета пассажиров попросят заполнить специальную анкету, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в стране и данные о состоянии здоровья.
В аэропорту до прохождения паспортного контроля у каждого путешественника будут измерять температуру. При наличии подозрительных симптомов туристу могут предложить сдать бесплатный
Для въезда в Танзанию справка с отрицательным тестом на COVID-19 также не требуется. Виза сроком на 90 дней оформляется либо в аэропорту прилета за 50 евро, либо за один день в Москве за 60 евро.
Согласно заявлению Роспотребнадзора, для отдыха на Занзибаре не требуется специальных прививок. На борту самолета пассажиры должны будут заполнить анкету, указав данные своих документов, туристической компании и наличие или отсутствие характерных для коронавируса симптомов.
При посещении Великобритании россиянам придется пройти 14-дневную изоляцию. Кроме того, туристам будет необходимо заполнить специальную
Сразу после прохождения таможенных процедур и термометрии пассажир должен немедленно отправиться к месту самоизоляции. За первичное нарушение требования предусмотрен штраф в размере 100 фунтов стерлингов и выше. При повторном нарушении сумма штрафа возрастет, а на туриста могут наложить запрет для последующего въезда в страну.
Россия с 27 марта
На днях Россия приняла решение возобновить международные рейсы с 1 августа. Пока для россиян будут доступны рейсы в Великобританию, Танзанию и Турцию.