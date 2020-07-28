Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 28 июляПервый волейбольный матч, начало фестиваля молодежи и студентов, похороны Владимира Высоцкого и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
20Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ
50В Сети показали лучшие снимки на тему семьи
10:45 (мск), источник: РИА Новости

АТОР разъяснила порядок въезда в Турцию, Великобританию и Танзанию

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию, Великобританию и Танзанию.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:35 MSK, 28.07
Инфицировано823 515+5 395
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
14.0727.07
Скончалось13 504+150
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
14.0727.07
Выздоровело612 217+8 888
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
14.0727.07
Инфицировано16 495 309+231 261
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
14.0727.07
Скончалось654 327+5 361
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
14.0727.07
Выздоровело9 590 929+182 952
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
14.0727.07
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Так, прибывающим в Турцию туристам не понадобятся виза и справка с отрицательным тестом на коронавирус. Однако во время полета пассажиров попросят заполнить специальную анкету, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в стране и данные о состоянии здоровья.

Новость
Могут ли отправить на карантин во время отпуска в Турции?

В аэропорту до прохождения паспортного контроля у каждого путешественника будут измерять температуру. При наличии подозрительных симптомов туристу могут предложить сдать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. В случае положительного результата пассажира отправят в госпиталь для обследования и лечения.

Для въезда в Танзанию справка с отрицательным тестом на COVID-19 также не требуется. Виза сроком на 90 дней оформляется либо в аэропорту прилета за 50 евро, либо за один день в Москве за 60 евро.

Согласно заявлению Роспотребнадзора, для отдыха на Занзибаре не требуется специальных прививок. На борту самолета пассажиры должны будут заполнить анкету, указав данные своих документов, туристической компании и наличие или отсутствие характерных для коронавируса симптомов.

По прибытии у всех туристов измерят температуру, а в случае обнаружения симптомов предложат сдать экспресс-тест.

При посещении Великобритании россиянам придется пройти 14-дневную изоляцию. Кроме того, туристам будет необходимо заполнить специальную онлайн-форму и указать паспортные данные, цель и детали поездки, а также адрес, где будет проходить самоизоляция.

Новость
Сколько стоит отдохнуть в Танзании?

Сразу после прохождения таможенных процедур и термометрии пассажир должен немедленно отправиться к месту самоизоляции. За первичное нарушение требования предусмотрен штраф в размере 100 фунтов стерлингов и выше. При повторном нарушении сумма штрафа возрастет, а на туриста могут наложить запрет для последующего въезда в страну.

Россия с 27 марта из-за пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.

На днях Россия приняла решение возобновить международные рейсы с 1 августа. Пока для россиян будут доступны рейсы в Великобританию, Танзанию и Турцию.

 Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Молодость в России хотят официально продлить. Зачем это нужно
В России выявили 5395 новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Ученые назвали самую надежную маску от коронавируса
Какие льготы положены предпенсионерам
В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Здоровье
В Роскачестве дали рекомендации, где лучше хранить хлеб А также пояснили, когда он быстро плесневеет.
Hi-Tech
Xiaomi запатентовала удивительный смартфон Два в одном
Авто
Дорога к морю: как добраться без приключений Авто Mail.ru отвечает на самые частые вопросы о том, как добраться до черноморского побережья на автомобиле без штрафов и ДТП. Рассказываем о документах, правилах буксировки прицепа и о самых частых нарушениях
Кино
Zivert, Niletto, Королёва с сыном на выпускном на «Муз-ТВ» Звезды поздравили всех, кто окончил школу в 2020 году
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
38-летнюю Ксению Собчак поздравляют с беременностью (фото) В сети обсуждают новый снимок телезвезды
Леди
Пугачева и Орбакайте выглядят ровесницами на новом фото Кристина показала милое фото с мамой.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь