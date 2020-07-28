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09:57 (мск), источник: РБК

Губернатора Чукотки госпитализировали с подозрением на COVID-19

Роман Копин контактировал с заболевшим COVID-19, после чего у него поднялась температура.

Источник: РИА "Новости"
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Губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина госпитализировали с повышенной температурой. Это произошло вскоре после контакта с больным COVID-19, рассказал чиновник в своем Instagram.

«По результатам обследования — пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов», — рассказал он.

Сейчас Копин находится в Чукотской окружной больнице. «Рассматриваю это как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов», — добавил он.

Единорос Роман Копин возглавляет Чукотку с 2008 года, ему 46 лет.

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На Чукотке, по официальным данным, с начала эпидемии выявлено 152 случая заражения коронавирусом, один человек умер. 146 человек выздоровели. За последние сутки в регионе выявлен только один новый случай заражения коронавирусом.

Чукотка — один из примерно десятка российских регионов, в которых уже вышли на третий этап отмены ограничений по коронавирусу.
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С середины июня там начали работу кафе и рестораны, открылись спортивные сооружения и фитнес-центры. В то же время в регионе сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование, до 3 августа продлен запрет на работу ТЦ. Для граждан 65 лет сохраняется режим самоизоляции.

Копин — не первый глава региона, у которого заподозрили коронавирус. COVID-19 успел переболеть глава Тувы Шолбан Кара-оол, сообщивший о своем диагнозе в конце мая. Несколько дней он провел в стационаре, после чего попросил врачей отпустить его на домашнее лечение для того, чтобы иметь возможность продолжать работу. 4 июня он тувинские власти сообщили, что он выздоровел.

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