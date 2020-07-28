09:57 (мск), источник: РБК
Губернатора Чукотки госпитализировали с подозрением на COVID-19
Роман Копин контактировал с заболевшим COVID-19, после чего у него поднялась температура.
Губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина госпитализировали с повышенной температурой. Это произошло вскоре после контакта с больным COVID-19, рассказал чиновник в своем Instagram.
«По результатам обследования — пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов», — рассказал он.
Сейчас Копин находится в Чукотской окружной больнице. «Рассматриваю это как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов», — добавил он.
Единорос Роман Копин возглавляет Чукотку с 2008 года, ему 46 лет.
На Чукотке, по официальным данным, с начала эпидемии выявлено 152 случая заражения коронавирусом, один человек умер. 146 человек выздоровели. За последние сутки в регионе выявлен только один новый случай заражения коронавирусом.
С середины июня там начали работу кафе и рестораны, открылись спортивные сооружения и
Копин — не первый глава региона, у которого заподозрили коронавирус. COVID-19 успел переболеть глава Тувы Шолбан