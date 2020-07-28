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10:01 (мск), источник: Известия

Независимый вид: почему борцы за свободу оказались в пустыне

Десятки тысяч сахарави марокканскому гражданству предпочитают жизнь в палатках.

Сахарская Арабская Демократическая Республика — частично признанное государство, расположенное в так называемой свободной зоне Западной Сахары, отделенное 2000-километровой стеной и окруженное одним из крупнейших минных полей в мире.

В ходе войны, начавшейся после того, как Испания поделила территорию своей бывшей колонии между Мавританией и Марокко, тысячи человек примкнули к освободительному движению под названием «Фронт Полисарио» и бежали в пустыню.

Более двух десятков лет в САДР пытаются организовать референдум, на котором местный народ сможет сделать выбор между независимостью и вхождением в состав Марокко, но безуспешно. Жизнь в лагере беженцев посреди пустыни — в фотогалерее «Известий».

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