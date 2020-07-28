В России зарегистрировали 5 395 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 5 395 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 823 515. Умерли за день 150 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 13 504.
В Москве зарегистрировали 674 новых случая болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 239 315. За сутки выздоровели 827 больных, лечение продолжают 59 082 человек. Накануне в городе умерли 10 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4 421 пациентов.
Кроме Москвы, больше всего новых случаев отмечено в Свердловской области (+209), в
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (239 315), Московская область (63 018) и
Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 28 июля, превысило 16,4 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 4,2 млн из них приходится на США, более 2,4 млн — на Бразилию, 1,4 млн в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 654 000 человек, более 148 000 из них — в США и около 87 000 — в Бразилии.