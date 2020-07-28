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10:39 (мск), источник: Ведомости

В России зарегистрировали 5 395 новых случаев заражения коронавирусом

Умерли за сутки 150 пациентов.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:35 MSK, 28.07
Инфицировано823 515+5 395
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
14.0727.07
Скончалось13 504+150
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
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19.07
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21.07
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22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
14.0727.07
Выздоровело612 217+8 888
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
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20.07
3258
21.07
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22.07
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23.07
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24.07
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8366
26.07
3110
27.07
3079
14.0727.07
Инфицировано16 495 309+231 261
14.07
202824
15.07
210349
16.07
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25.07
226872
26.07
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27.07
208139
14.0727.07
Скончалось654 327+5 361
14.07
4160
15.07
5340
16.07
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17.07
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Выздоровело9 590 929+182 952
14.07
151065
15.07
131288
16.07
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Источник: Агентство «Москва»

В России за сутки выявили 5 395 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 823 515. Умерли за день 150 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 13 504.

За сутки полностью выздоровели 8 888 пациентов с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 612 217 человек. Продолжают лечение 197 794 больных.

В Москве зарегистрировали 674 новых случая болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 239 315. За сутки выздоровели 827 больных, лечение продолжают 59 082 человек. Накануне в городе умерли 10 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4 421 пациентов.

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Кроме Москвы, больше всего новых случаев отмечено в Свердловской области (+209), в Ханты-Мансийском автономном округе (+187), в Петербурге (+168), В Мурманской области (+164), в Нижегородской (+163) и Иркутской областях (+162), в Красноярском крае (+153), Ямало-Ненецком автономном округе (+136) и в Ростовской области (+133).

В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (239 315), Московская область (63 018) и Санкт-Петербург (30 975).

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 28 июля, превысило 16,4 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 4,2 млн из них приходится на США, более 2,4 млн — на Бразилию, 1,4 млн в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 654 000 человек, более 148 000 из них — в США и около 87 000 — в Бразилии.

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