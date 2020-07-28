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12:14 (мск), источник: ТАСС

В Роскачестве посоветовали не забывать моргать за работой

Необходимо чередовать сеансы работы за компьютером с прогулками, зарядкой и физическими упражнениями, отметили эксперты.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Роскачество советует правильно осветить рабочее место и не забывать моргать во время работы на компьютере. Об этом говорится в сообщении организации.

«Правильно осветите свое рабочее место. Головные боли нередко вызывает неправильное освещение рабочего места, блики на мониторе. Монитор разместите так, чтобы естественный свет падал сбоку — преимущественно слева. Оконные проемы должны быть оборудованы жалюзи и занавесками. Вместе с тем, вредно и работать с компьютером в полумраке без дополнительного освещения, кроме света самого монитора», — говорится в сообщении.

Эксперты также советуют не забывать моргать за работой. Дело в том, что в мерцании монитора люди склонны напрягаться и забывать об этой важной задаче.

В идеале при работе с компьютером каждые 15−20 минут отводить глаза от монитора и 5−10 секунд смотреть в окно или на отдаленные объекты.

Через каждый час активной работы необходимо давать глазам 15 минут отдыха. В обеденный перерыв обязательно стоит дать глазам отдохнуть и не «утыкаться» в экран.

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В Роскачестве рекомендуют следить за положением, которое принимает тело во время нахождения за компьютером. Плохая осанка ведет к зажатию мышц шеи и усугублению проблем с сосудами, что, в свою очередь, влияет на зрение и головные боли. Стоит проверять расстояние от глаз до монитора компьютера — оно должно составлять около 70 см (это длина вытянутой руки). Желательно, чтобы центр монитора находился или на уровне глаз или немного ниже для того, чтобы шея держалась прямо, без лишнего напряжения мышц.

Эксперты советуют отрегулировать стул таким образом, чтобы спина слегка опиралась на его спинку. При этом стоит обратить внимание на локти — они должны быть согнуты под углом в 90 градусов, а запястья — комфортно лежать на столе. Корпус должен располагаться на расстоянии 20 см от клавиатуры. Наконец, необходимо чередовать сеансы работы за компьютером с прогулками, зарядкой и физическими упражнениями и использовать правильно подобранные очки, если зрение уже испортилось.

«Проконсультируйтесь с офтальмологом и выполняйте упражнения для глаз и выполняйте их каждый час работы за компьютером», — советуют в Роскачестве. При соблюдении всех этих правил ущерб от частого использования компьютера будет минимизирован.

Рекомендации по использованию смартфонов

Роскачество также разработало рекомендации по использованию смартфонов, руководствуясь которыми, можно снизить их влияние на здоровье пользователей.

В частности, эксперты рекомендуют не держать близко к глазам. Не стоит читать с мобильного устройства при плохом освещении и неправильном наклоне головы.

Для чтения вообще лучше использовать «читалки» с электронной бумагой.

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Эксперты советуют не использовать смартфон во время перерывов и давать глазам отдохнуть. Не рекомендуется использовать смартфон перед сном. Излучаемый гаджетами синий свет вызывает чувство настороженности и влияет на наши биологические часы. Это наносит ущерб производству мелатонина, «гормона темноты» в организме. Со временем это нарушение может стать опасным и даже вызвать хроническую бессонницу, депрессию, биполярное расстройство и неврозы.

В Роскачестве рекомендуют установить цифровой «комендантский час» перед сном, при возможности отказаться от гаджетов и монитора за два часа до сна и не держать смартфон рядом с кроватью, чтобы не было соблазна нарушить это правило. «Помните о том, что смартфон — это не отдых от компьютера, а дополнительная нагрузка для глаз и мозга. Постоянное использование смартфона, чтобы отдохнуть и расслабиться, листание ленты соцсетей и новостей, тревожное чувство, когда телефона нет под рукой — мобильная зависимость», — говорится в сообщении.

Роскачество рекомендует периодически устраивать себе хотя бы день отдыха от телефона, чтобы успокоить нервы и дать разрядку организму.

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