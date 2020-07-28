Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 28 июляПервый волейбольный матч, начало фестиваля молодежи и студентов, похороны Владимира Высоцкого и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
12Звездный мир: как СССР и США встретились в космосе
20Лучшие снимки iPhone Photography Award 2020 года
14:27 (мск), источник: Life.ru

Туда не ходи, сюда ходи. Где можно подхватить коронавирус с большим риском

Всемирная организация здравоохранения заявила об ускорении пандемии.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:35 MSK, 28.07
Инфицировано823 515+5 395
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
15.0728.07
Скончалось13 504+150
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
15.0728.07
Выздоровело612 217+8 888
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
15.0728.07
Инфицировано16 495 309+231 261
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
15.0728.07
Скончалось654 327+5 361
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
15.0728.07
Выздоровело9 590 929+182 952
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
15.0728.07
Идёт загрузка

Многие города России практически полностью сняли ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Открываются кафе, магазины, торговые центры, театры и кинотеатры. При этом остаётся ещё обязательным требование носить маски и перчатки. Но ведь вирус ещё никуда не ушёл и пандемия может накрыть Россию второй волной, как это происходит во многих странах. А в ВОЗ заявляют об усилении пандемии по всему миру.

Справка
Коронавирус: что такое вторая волна, насколько опасной она будет и можно ли ее избежать?Пандемия коронавируса далека от завершения. Есть страны, где до сих пор высокий уровень заболевающих, а там, где вирус удалось взять под контроль, опасаются второй волны

Учёные-медики составили памятку с рейтингом самых опасных действий и мест, где люди могут заразиться в первую очередь с высокой вероятностью. Опаснее всего посещать бары, ночные клубы и церкви. И это даже при соблюдении масочного режима и дистанции друг от друга. Подробная таблица с индексом опасности — в инфографике Лайфа.

Источник: LIFE
Источник: LIFE
Источник: LIFE
Источник: LIFE
Источник: LIFE
Во время загрузки произошла ошибка.
 Пенсия в 20 лет. Кем будут работать Загитова и другие фигуристки?
Хватило на 4 дня. Экс-тренер "Зенита" уволился из "Динамо Киев" сразу посл
Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Молодость в России хотят официально продлить. Зачем это нужно
Ученые назвали самую надежную маску от коронавируса
Какие льготы положены предпенсионерам
Искусственный интеллект узнал предпосылки счастливых отношений
«Минутная» буря на Кубани сорвала крыши и повалила деревья
«Море людей»: как хоронили Высоцкого
Здоровье
Мужчина за год похудел на 50 кг и поделился секретом успеха На 80% борьба с лишним весом состоит в диете.
Hi-Tech
В «Пятерочке» грядут глобальные перемены Торговая сеть откроет магазин будущего для широкого круга покупателей
Авто
Дорога к морю: как добраться без приключений Авто Mail.ru отвечает на самые частые вопросы о том, как добраться до черноморского побережья на автомобиле без штрафов и ДТП. Рассказываем о документах, правилах буксировки прицепа и о самых частых нарушениях
Кино
Петросян вместе с женой готовится к съемкам своего шоу Татьяна Брухунова посетила репетицию «Петросян-шоу»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
38-летнюю Ксению Собчак поздравляют с беременностью (фото) В сети обсуждают новый снимок телезвезды
Леди
Пугачева и Орбакайте выглядят ровесницами на новом фото Кристина показала милое фото с мамой.
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Россиян ждет "черный" август: что будет с рублем и сбережениями
Как сложилась жизнь 41-летней дочери Игоря Николаева, живущей в США
Пенсионеров ждут перемены. Что произойдет с пенсиями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь