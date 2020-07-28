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14:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник из России превратил монету в механическую скульптуру (видео)

Его произведения ценятся коллекционерами и продаются за большие деньги.

Роман Бутин из Екатеринбурга создает уникальные произведения искусства из монет, часов и зажигалок. Особой популярностью у коллекционеров со всего мира пользуются его монеты с секретом, внутрь которых встроены специальные механизмы. При нажатии на потайные кнопки скульптуры оживают и начинают двигаться.

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В конце июля в своем Instagram Роман опубликовал новое творение — модифицированную долларовую монету, в середине которой вырезана 3D-рука, держащая меч. При запуске механизма, ладонь сначала раскрывается, а потом сжимает меч пальцами.

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Екатерина Гура

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