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15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец стал звездой соцсетей благодаря идеальному сочетанию галстука и маски

Если нельзя обойтись без маски, то надо сделать ее максимально стильной.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса медицинская маска стала неотъемлемым атрибутом для людей по всему миру. В некоторых странах появление в общественном месте без этого средства защиты карается большим штрафом. Раз нельзя обойтись без маски, то многие люди решили превратить ее в стильный аксессуар.

В конце июля отличиться таким образом удалось продавцу автомобилей из американского города Сан-Антонио по имени Стив Монтгомери. Его дочь Киана начала публиковать в Twitter фотографии, на которых Стив позировал в маске и галстуке из одинаковой ткани, пишет Metro.

Киана призналась, что она не в восторге от этой идеи, но считает ее забавной. Девушка уточнила, что маски шьет возлюбленная отца из ткани, которая прилагается к галстуку. Кроме того, Стив еще пытается подбирать и носки похожего цвета.

Пользователи Twitter пришли в восторг от стильного и находчивого американца, а его фото очень быстро стали вирусными в Сети. Кроме того, в комментариях люди начали публиковать и свои варианты на эту тему. Оказалось, что многие сочетают маски не только с галстуками, но также рубашками, банданами и другими вещами.

Мой отец делает так же
Мой папа пытался, но твой оказался круче! Однако на своих фотографиях они выбирают одинаковый ракурс
Он не один такой. Я сделал комбинацию маски и рубашки
Я делаю то же самое с банданами
Это мой муж

Екатерина Гура

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