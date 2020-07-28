Американец стал звездой соцсетей благодаря идеальному сочетанию галстука и маски

В 2020 году из-за пандемии коронавируса медицинская маска стала неотъемлемым атрибутом для людей по всему миру. В некоторых странах появление в общественном месте без этого средства защиты карается большим штрафом. Раз нельзя обойтись без маски, то многие люди решили превратить ее в стильный аксессуар.
В конце июля отличиться таким образом удалось продавцу автомобилей из американского города Сан-Антонио по имени Стив Монтгомери. Его дочь Киана начала публиковать в Twitter фотографии, на которых Стив позировал в маске и галстуке из одинаковой ткани, пишет Metro.
Киана призналась, что она не в восторге от этой идеи, но считает ее забавной. Девушка уточнила, что маски шьет возлюбленная отца из ткани, которая прилагается к галстуку. Кроме того, Стив еще пытается подбирать и носки похожего цвета.
Пользователи Twitter пришли в восторг от стильного и находчивого американца, а его фото очень быстро стали вирусными в Сети. Кроме того, в комментариях люди начали публиковать и свои варианты на эту тему. Оказалось, что многие сочетают маски не только с галстуками, но также рубашками, банданами и другими вещами.