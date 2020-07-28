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16:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Антитела к коронавирусу выявляют у 20−25% россиян

Наличие антител к коронавирусу COVID-19 в России выявляют примерно у 20−25% сдающих анализ, следует из ответа Роспотребнадзора порталу стопкоронавирус.рф. Сбор данных об антителах поможет понять, как наиболее эффективно использовать вакцину.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:35 MSK, 28.07
Инфицировано823 515+5 395
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
15.0728.07
Скончалось13 504+150
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
15.0728.07
Выздоровело612 217+8 888
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
15.0728.07
Инфицировано16 523 029+226 394
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
15.0728.07
Скончалось654 860+5 198
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
15.0728.07
Выздоровело9 611 336+180 303
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
15.0728.07
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

«Антитела к коронавирусу сейчас — один из самых востребованных тестов. Конечно, каждый надеется, что результат будет положительным. Но, по статистике, мы находим антитела у 20−25% пациентов», — сообщили в Роспотребнадзоре.

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В сообщении сказано, что ответа на вопрос о времени сохранения антител в организме и выработке защитной функции, пока нет. Также нет данных и о возможности повторного заражения. Чтобы получить эти сведения, нужно протестировать как можно большее людей разного возраста, пола, профессий.

В Роспотребнадзоре пояснили, что полученная информация поможет понять, кого прививать в первую очередь и должна ли вакцинация быть обязательной для всех.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что антитела на коронавирус есть у 23−24% жителей Москвы и Подмосковья. В регионах, которые находятся на пике заболеваемости или еще не вышли на плато, коллективный иммунитет ниже. По мнению президента РАН, достаточный для массовой вакцинации населения объем вакцины от коронавируса может появиться в начале 2021 года.

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