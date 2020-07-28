Антитела к коронавирусу выявляют у 20−25% россиян

«Антитела к коронавирусу сейчас — один из самых востребованных тестов. Конечно, каждый надеется, что результат будет положительным. Но, по статистике, мы находим антитела у 20−25% пациентов», — сообщили в Роспотребнадзоре.
В сообщении сказано, что ответа на вопрос о времени сохранения антител в организме и выработке защитной функции, пока нет. Также нет данных и о возможности повторного заражения. Чтобы получить эти сведения, нужно протестировать как можно большее людей разного возраста, пола, профессий.
В Роспотребнадзоре пояснили, что полученная информация поможет понять, кого прививать в первую очередь и должна ли вакцинация быть обязательной для всех.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что антитела на коронавирус есть у 23−24% жителей Москвы и Подмосковья. В регионах, которые находятся на пике заболеваемости или еще не вышли на плато, коллективный иммунитет ниже. По мнению президента РАН, достаточный для массовой вакцинации населения объем вакцины от коронавируса может появиться в начале 2021 года.