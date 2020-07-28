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17:31 (мск), источник: Интерфакс

В ВОЗ заявили, что мир будет иметь дело лишь с одной волной COVID-19

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU — Миру предстоит иметь дело лишь с одной волной коронавируса COVID-19, для которой характерны как ускорение, так и замедление распространения инфекции, заявила во вторник представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:35 MSK, 28.07
Инфицировано823 515+5 395
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
15.0728.07
Скончалось13 504+150
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
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146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
15.0728.07
Выздоровело612 217+8 888
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
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23.07
8277
24.07
8444
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27.07
3079
28.07
8888
15.0728.07
Инфицировано16 534 345+237 710
15.07
210349
16.07
242338
17.07
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18.07
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19.07
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20.07
207768
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205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
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25.07
226872
26.07
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27.07
208139
28.07
231261
15.0728.07
Скончалось655 084+5 422
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16.07
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17.07
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21.07
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22.07
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23.07
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24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
15.0728.07
Выздоровело9 611 440+180 407
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
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21.07
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22.07
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23.07
176670
24.07
167674
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28.07
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15.0728.07
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Источник: AP 2020

Харрис в ходе брифинга ВОЗ в Женеве подчеркнула, что международное сообщество сталкивается с «одной большой волной» коронавируса, которая «будет немного подниматься и опускаться».

Кроме того, по ее словам, не следует полагать, будто вирус перестанет распространяться в летнее время в Северном полушарии, поскольку COVID-19 не схож с гриппом, который имеет тенденцию к сезонному распространению.

Пандемия коронавируса набирает обороты в Европе

Тем временем в странах Европы пандемия вновь начинает набирать обороты. Так, по данным британского издания The Guardian, есть вероятность того, что в Германии ускоряются темпы распространения коронавируса. За последние семь дней в среднем суточный прирост случаев заражения составлял 557 в то время, как в июне ежедневно выявляли по 350 заражений.

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«Мы еще не знаем, является ли это началом второй волны, но, конечно, это может быть и так», — заявил глава института Роберта Коха Лотар Вилер.

Для того, чтобы сдержать вирус, Вилер порекомендовал носить маски не только в закрытых помещениях, но и на улице в том случае, если не получается соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

«Я настроен оптимистично, если мы будет соблюдать правила гигиены, мы может предотвратить ее (вторую волну — ИФ), это зависит от нас», — добавил Вилер.

МИД Германии во вторник выпустил предупреждение о поездках на север Испании: ведомство из-за новых вспышек коронавируса рекомендует воздержаться от поездок в автономные сообщества Арагон, Каталонию и Наварру.

Региональное правительство Мадрида ввело обязательное ношение масок в общественных местах даже в тех случаях, когда меры социального дистанцирования могут быть соблюдены.

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Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо объявила о том, что с четверга, 30 июля, будут запрещены собрания в более чем 10 человек в ресторанах и за их пределами. Жителям также рекомендуется сократить собрания дома до 10 человек.

Глава департамента здравоохранения Мадрида Энрике Руис Эскудеро заявил, что больницы уже готовы принять новых пациентов с коронавирусом. По его данным, во вторник в мадридском регионе выявили 138 новых случаев заражения COVID-19. Всего в регионе с начала вспышки вируса диагностировали 74,7 тыс. заражений. По всей Испании за период пандемии зафиксировано более 278,7 тыс. случаев болезни.

The Guardian сообщает, что в Греции станет обязательным использование масок в большинстве общественных помещений в качестве меры сдерживания распространения COVID-19. По данным министерства защиты граждан Греции, такая мера вступит в силу в среду, 29 июля. The Guardian отмечает, что это решение последовало в связи с небольшой вспышкой коронавируса в стране во второй половине июля.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с 21 по 27 июля суточный прирост выявленных заражений COVID-19 в среднем составил в стране 30 в то время, как с 8 по 15 июля за сутки их выявляли около 25. Всего с начала эпидемии в Греции диагностировали более 4,2 тыс. случаев заражения, причем 202 инфицированных скончались.

Из-за пандемии COVID-19 ряд стран терпит убытки. Так, катастрофическая ситуация в туристической сфере складывается в настоящее время в Черногории, сообщает во вторник белградская радиостанция Б-92 в репортаже из черногорского города Тивата.

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В Азии также отмечается ускорение темпов распространения коронавируса COVID-19. В Иране за сутки зафиксировали 235 смертей инфицированных — рекордное количество летальных исходов пациентов с коронавирусом за последнее время. По данным представителя иранского Минздрава Симы Садат Лари, таким образом в стране с начала пандемии всего скончались более 16,1 тыс. пациентов.

Она добавила, что за сутки выявили более 2,6 тыс. новых заражений, свыше 1,6 тыс. из которых госпитализированы. Таким образом количество выявленных случаев коронавируса в стране превышает отметку в 296 тыс.

На Филиппинах 14-й день подряд суточный прирост заражений составляет больше 1 тыс. человек. Во вторник власти страны объявили о более 1,6 тыс. новых заражений за сутки, кроме того четверо инфицированных скончались. Всего с начала вспышки коронавируса в стране зафиксировали свыше 83 тыс. случаев COVID-19, а более 1,9 тыс. инфицированных умерли.

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Во Вьетнаме на две недели ввели режим локдауна в городе Дананг после того, как небольшая вспышка COVID-19 — 15 случаев заражения — была зафиксирована в больнице города. По данным агентства Associated Press, это первые незавозные случаи во Вьетнаме за последние три месяца.

В Дананге приостановлена работа общественного транспорта и закрыты пляжи. Из-за новостей о первых случаях заражения туристы начали выезжать из отелей и отменили предстоящие поездки. Кроме того, власти Вьетнама приостановили все авиарейсы в Дананг и обратно на 15 дней. Всего во Вьетнаме с начала вспышки коронавируса выявили 431 случай заражения.

Согласно данным статистического сайта Worldometer по состоянию на 28 июля в мире диагностировано свыше 16,6 млн заражений COVID-19, более 657 тыс. заразившихся скончались.

При этом более 10 млн заболевших (более 61% всех случаев заражения) выздоровели. На данный момент болеют порядка 5,7 млн.

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