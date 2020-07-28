17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит румынская деревня, утонувшая в токсичном озере (фото)
50 лет назад здесь проживало около 400 семей.
В центральной части Румынии есть одна необычная достопримечательность, которая привлекает туристов и фотографов со всего мира — это разноцветное озеро. Это место хоть и живописное, но очень опасное и имеет печальную историю.
Но ее история закончилась в конце 1970-х годов, когда неподалеку было открыто крупнейшее месторождение меди в стране.
Президент Румынии Николае Чаушеску принял решение начать разработку месторождения, побочным эффектом которой является выделение цианидов.
Большинство местных жителей расселили по всей стране, еще около 20 семей отказались покидать деревню, но перебрались повыше — на холмы.
Сейчас на месте поселения находится глубокое токсичное озеро, уровень которого ежегодно повышается на один метр. Из разноцветной кислотной воды виднеется только шпиль бывшего костела и кресты старого кладбища.
Шахта Розия Пойени работает до сих пор и является крупнейшей шахтой по добыче меди в Европе.
Екатерина Гура