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17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит румынская деревня, утонувшая в токсичном озере (фото)

50 лет назад здесь проживало около 400 семей.

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12
фотографий
12
фотографий

В центральной части Румынии есть одна необычная достопримечательность, которая привлекает туристов и фотографов со всего мира — это разноцветное озеро. Это место хоть и живописное, но очень опасное и имеет печальную историю.

50 лет назад здесь были зеленые плодородные земли и большая деревня под названием Джамана, в которой проживало около 400 семей.

Но ее история закончилась в конце 1970-х годов, когда неподалеку было открыто крупнейшее месторождение меди в стране.

Президент Румынии Николае Чаушеску принял решение начать разработку месторождения, побочным эффектом которой является выделение цианидов.

Избавляться от токсичных отходов решили просто — сбрасывать яды в искусственное озеро. Местом для токсичного водоема и стала та самая деревня Джамана, удобно располагавшаяся в долине.

Большинство местных жителей расселили по всей стране, еще около 20 семей отказались покидать деревню, но перебрались повыше — на холмы.

Сейчас на месте поселения находится глубокое токсичное озеро, уровень которого ежегодно повышается на один метр. Из разноцветной кислотной воды виднеется только шпиль бывшего костела и кресты старого кладбища.

Шахта Розия Пойени работает до сих пор и является крупнейшей шахтой по добыче меди в Европе.

Екатерина Гура

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