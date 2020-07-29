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10:47 (мск), источник: Газета.Ру

Жители курортов пожаловались на одичавших российских туристов

На фоне пандемии туристы стали более «злыми», «требовательными» и «шумными», сообщили «Газете.Ru» жители черноморских курортов.

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Источник: РИА "Новости"

Кубанцы и крымчане связывают это с желанием россиян «отдохнуть на полную катушку» после самоизоляции, но из-за закрытия границ таких путешественников стало слишком много, что приносит местным неприятности. Они все чаще видят туристов, которые садятся за руль пьяными, пристают к девушкам и ругаются на тех, кто просит соблюдать социальную дистанцию или надеть маску.

«Я плачу — я король»

Жители черноморских курортов рассказали «Газете.Ru», что туристический сезон, начавшийся на фоне пандемии COVID-19, дается им намного тяжелее, чем в предыдущие годы.

Так, владельцы небольшого прибрежного кафе в Сочи Инга и Василий Соловьевы (имена изменены по просьбе спикеров — «Газета.Ru) отмечают, что бизнесу было сложно в сжатые сроки подготовиться к столь массовому турпотоку, который образовался в связи с закрытием внешних границ.

Люди со всей России ломанулись сюда — их в разы больше. После карантина они все какие-то злые, необщительные. Мы, сочинцы, всегда с распростертыми объятиями ко всем, а теперь очень напряженно.
Инга

Она добавила, что многие предприниматели, работающие в сфере туризма, называют нынешних отдыхающих требовательными. Кроме того, такие путешественники позволяют себе неподобающее поведение.

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«Очень шумные в этом году туристы. Они после карантина отдыхают на полную катушку: много выпивают, кричат и мешают другим», — сказала Соловьева.

Другой житель Сочи Петр Алексеев напомнил россиянам, приезжающим побуянить, о том, что в городе повсюду установлены камеры, фиксирующие их действия. «Туристы всегда ведут себя на курорте так, как не стали бы вести себя дома, ведь тут их “никто не знает”. Сейчас благодаря вездесущим камерам и интернету, это стало намного наглядней», — подчеркнул он в разговоре с «Газетой.Ru».

Больше всего сочинца возмущает ситуация, которая возникла из-за резкого роста турпотока на дорогах. «В городе и на трассе — а именно на серпантине — увеличилось количество иногородних машин. За рулем уставшие, засыпающие, а иногда и нетрезвые люди. Но приезжий водитель, даже выспавшийся и трезвый, создает пробки, ибо боится серпантина», — пояснил Петр.

Негативные последствия пандемии отмечают и жители Геленджика.

Из-за того, что туристы не могут поехать в Турцию, они все съехались сюда. Поэтому на улице у нас сейчас много пьяных, часто по ночам звучит громкая музыка — даже не в кафе на пляже, а просто в жилых районах, где туристы снимают квартиры. Увидел как-то, как подвыпившие молодые люди кричали сальности девушкам на набережной. Мерзость.
Константин Тимофеев
(имя изменено по просьбе спикера — «Газета.Ru»)

По словам Виты, владелицы отеля на берегу Геленджика, туристы отдыхают по принципу: «я плачу — я король». «Они думают, что их никто здесь не знает, что на отдыхе их не должно ничего волновать, и творят разное. Хочется напомнить, что в нашем городе на каждом шагу натыканы камеры и иногда видео появляется в сети», — сообщила девушка «Газете.Ru».

Как известно, не меньше отдыхающих нагрянуло в Крым — отельер из Алушты Вероника сообщила, что по этой причине все гостиницы и другие места временного проживания переполнены.

«Жилья всем не хватает. Многие бронируют его, а в последний момент отменяют, называя следующие причины: страшно ехать, боимся заболеть или уже заболели. Несмотря на очереди ко всем достопримечательностям и огромное число людей на пляжах я очень рада, что сезон состоялся, ведь для крымчан это жизненно важно, мы все зависим от сезона», — пояснила собеседница «Газеты.Ru».

«Заплатили и напрягаться не намерены»

Вместе с тем туристы забыли о мерах эпидемиологической безопасности. «В перчатках не ходит никто, в масках — единицы, и почти все они — местные. Туристы заплатили за отдых и напрягать себя не намерены», — сообщил «Газете.Ru» Петр Алексеев из Сочи.

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Его слова подтвердил и владелец сочинского кафе Василий Соловьев. «Про маски и перчатки речи не идет. Некоторые даже одежду забывают надеть. Многие после Европы привыкли только в купальниках заходить и в рестораны, и в магазины. Мы — народ южный, и это не очень приятно. Особенно когда какой-нибудь толстый старик в маленьких плавочках разгуливает», — отметил мужчина.

По словам его супруги, если сделать отдыхающим замечание относительно пренебрежения санитарно-эпидемиологическими правилами, можно нарваться на конфликт. «Мы работаем, как заведенные. Но если сделать кому-нибудь замечание о социальной дистанции или маске, можно получить такой шквал мата, что уши в трубочку свернутся», — сообщила «Газете.Ru» Инга Соловьева.

Не согласилась с сочинцами жительница Алушты Алеся Петрова — она рассказала, что в ее городе маски в основном носят туристы:

На примере общепита и магазинов Алушты, единицы носят маски, как положено — они есть на лице, но не закрывают нос. По городу никто не ходит в масках и перчатках. Пляжи переполнены людьми, и нет никакого социального дистанцирования. Таких единицы, но если вижу кого-то в маске, то это в основном туристы.

«Неприятно гулять по набережным»

Между тем жители Крыма составили рейтинг из городов и стран, откуда приезжают самые раздражающие туристы. Опрос Telegram-канала «Крымский» показал, что наиболее недовольны россияне с полуострова «хамским» поведением жителей Донбасса. По словам респондентов, прибывшие оттуда путешественники ведут себя так, словно им «все должны из-за войны».

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Вторую строчку крымчане отдали москвичам, требующих от местных жителей сервиса, соответствующего зарубежным курортам. На третьем месте расположились украинцы — по словам опрошенных, они экономят, приезжают со своей едой и «пытаются убедить, что Крым еще вернется».

Также раздражительными респондентам кажутся петербуржцы и россияне из провинции, которые торгуются и не желают тратить на отдых много денег.

Собеседники «Газеты.Ru» из разных уголков черноморского побережье поделились иным мнением. «Чаще всего плохо себя ведут парни из Кавказских республик. Дерутся и пристают к девушкам. Из-за них стало неприятно гулять по набережной», — рассказала жительница Геленджика Вита.

Кроме того, в топ раздражающих туристов попали омичи. «Не хочу никого обидеть, это только наш опыт и личное мнение — недостойное поведение замечено за Омском, а порадовали своим отношением и поведением москвичи и область! Но самые непритязательные, чистоплотные и приличные туристы — это пенсионеры», — отметила Вероника из Алушты.

Самые агрессивные — кубанские жители. Они считают все побережье своим.
Илона Ковалева
жительница Сочи

Отдельное внимание кубанцы уделили многодетным матерям. «Те, кто после Европы или Таиланда приехал, самые недовольные. Мамаши с кучей детей тоже ужасно ведут себя — считают, что им все должны», — заключил предприниматель Василий Соловьев.

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