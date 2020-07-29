11:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети показали самые завораживающие пейзажи года (фото)
Лучшие снимки отобрали среди 15 тысяч работ со всего мира.
Снимок полнолуния в американской долине
Автор впечатляющей фотографии — австралийский фотограф @lukeylove. Он получит приз в 1 тысячу долларов и промо от организаторов конкурса.
«Это был совершенно случайный снимок во время нашего американского путешествия, — рассказал автор фото. — Он появился только благодаря умению моего друга быстро бегать и его готовности позировать».
В пятерку финалистов также попала работа фотографа @poul_t из Москвы, сфотографировавшего одну из ледяных пещер возле озера Байкал.
Всего на конкурс прислали почти 15 тысяч фотографий со всего мира.
Анна Лысенко