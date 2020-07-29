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11:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети показали самые завораживающие пейзажи года (фото)

Лучшие снимки отобрали среди 15 тысяч работ со всего мира.

50
фотографий
50
фотографий
50
фотографий
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Снимок полнолуния в американской долине Гоблин-Валли признан лучшим фотопейзажем года по версии конкурса #Landscape2020 от Agora.

Автор впечатляющей фотографии — австралийский фотограф @lukeylove. Он получит приз в 1 тысячу долларов и промо от организаторов конкурса.

«Это был совершенно случайный снимок во время нашего американского путешествия, — рассказал автор фото. — Он появился только благодаря умению моего друга быстро бегать и его готовности позировать».

В пятерку финалистов также попала работа фотографа @poul_t из Москвы, сфотографировавшего одну из ледяных пещер возле озера Байкал.

Всего на конкурс прислали почти 15 тысяч фотографий со всего мира.

Анна Лысенко

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