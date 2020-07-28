Гинкго оказались смертны

Деревья гингко живут очень долго и почти не проявляют признаков старения, однако они вовсе не бессмертны. Скорее всего, они все-таки стареют и умирают от старости, однако это происходит слишком медленно для человеческого восприятия. А низкое количество экземпляров рекордного возраста дополнительно осложняет изучение этого процесса. Аргументы в пользу этой точки зрения изложены на страницах публикации в журнале Trends in Plant Science.
Деревья относятся к числу самых долгоживущих организмов на Земле. Возраст некоторых из них исчисляется тысячами лет. Неудивительно, что они давно привлекают внимание специалистов по старению, которые хотят раскрыть секрет их долголетия и, возможно, использовать его для продления человеческих жизней.
Один из самых известных видов деревьев-долгожителей — гинкго двулопастный (Ginkgo biloba). Возраст отдельных экземпляров этого растения оценивается в 2500 лет. Порой утверждается, что гинкго вовсе не стареют: например, недавний анализ показал, что даже деревья возрастом 667 лет продолжают давать жизнеспособные семена, а эффективность их фотосинтеза не снижается.
Сержи Мунне-Бош (Sergi Munne-Bosch), специалист по биохимии и физиологии растений из барселонского университета, решил проверить утверждения коллег о бессмертии гинкго. Проанализировав литературные данные, он выявил несколько факторов, способствующих невероятному долголетию этих деревьев.
Ими оказались устойчивость к болезням, способность к вегетативному размножению даже в почтенном возрасте, а также склонность к произрастанию на участках, свободных от конкурентов.
Важный вклад в долгую жизнь гинкго и многих других деревьев, также вносит модульное строение их организма. Отдельные модули, например, ветви, могут стареть и отмирать, однако это слабо отражается на всем дереве.
В результате скорость старения гинкго становится очень низкой — иными словами, с увеличением возраста риск их гибели остается почти неизменным или даже снижается. Однако это вовсе не говорит о бессмертии этих деревьев. Теоретически дожить до преклонного возраста может любой гинкго, однако лишь немногим это действительно удается. В результате по-настоящему старые деревья можно пересчитать по пальцам, а средний возраст представителей вида намного ниже рекордных значений.
Низкое количество очень старых экземпляров гинкго вносит искажения в статистику, приводя исследователей к выводу, что данный вид потенциально бессмертен. Другая проблема заключается в том, что жизнь людей слишком коротка, а систематические исследования начались слишком недавно, чтобы мы могли заметить возрастные изменения у этих деревьев.
Мунне-Бош приводит следующие аргументы в пользу своей точки зрения. Во-первых, с возрастом у гинкго постепенно снижается активность деления клеток камбия, которые дают начало проводящим тканям. Во-вторых, очень старые экземпляры демонстрируют признаки физиологического стресса. Чем старше гинкго, тем хуже он справляется с синтезом проводящих тканей, что в конечном счете приводит к его гибели.
Во время загрузки произошла ошибка.