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17:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус COVID-19 «на ногах», без проявления симптомов заболевания. Он сослался на заключение врачей. Напомним, Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты республики, выборы назначены на 9 августа.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:35 MSK, 28.07
Инфицировано823 515+5 395
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6422
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Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Новость
«За бредом батьки были серьезные вещи». Лукашенко похвастался успешной борьбой с коронавирусом

«Самое удивительное — вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», — сказал Лукашенко на встрече c белорусскими силовиками при посещении войсковой части внутренних войск МВД (цитата по БелТА).

Он подчеркнул, что 97% населения переносят «эту заразу» бессимптомно. «Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — добавил белорусский президент.

В начале июля Александр Лукашенко объявил о победе над коронавирусом в Белоруссии. Ранее он не раз отказывался вводить жесткие ограничения по примеру других стран, ссылаясь на то, что для противодействия инфекции в этом нет необходимости.

По последним официальным данным, в республике выявлено 67,3 тыс. случаев заболевания, 543 человека умерли.

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