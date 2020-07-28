Ученые оценили время появления предка коронавируса

«Наш анализ показывает, что вирусы, родственные SARS-CoV-2, циркулируют среди подковоносых летучих мышей уже много десятилетий. Эти вирусы отличаются большой универсальностью, что может объяснять, как появилась эпидемия COVID-19 и как нечто подобное может произойти в будущем», — пишут исследователи.
Ученые уже достаточно долго пытаются понять, где и когда появился коронавирус нового типа — возбудитель болезни COVID-19, а также то, когда он начал передаваться от человека к человеку. Эпидемиологи еще не пришли к однозначному мнению по этому поводу.
В частности, биологи пока не могут точно сказать, где и когда возник вирус, какие животные были его промежуточными носителями, и какую роль в его формировании сыграла так называемая рекомбинация — обмен генетическим материалом между разными типами коронавирусов.
Изучая геномы шести дюжин ближайших современных родственников SARS-CoV-2, группа молекулярных биологов под руководством профессора Эдинбургского университета (Великобритания) Дэвида Робертсона выяснила историю эволюции предков этого вируса.
Для этого ученые разработали специальные алгоритмы, с помощью которых они удалили из геномов этих патогенов все следы рекомбинаций. Это нужно было сделать, поскольку обмены фрагментами РНК между вирусами мешают ученым выяснять родственные связи между ними и определять время их появления, а также скорость их эволюции.
Обработав геномы всех изученных вирусов подобным образом, ученые построили древо эволюции ближайших родичей SARS-CoV-2. После они попытались понять, когда он отделился от предполагаемого предка, вируса RaTG13, которые поражает подковоносых летучих мышей, обитающих на юге и
Эти расчеты подтвердили, что SARS-CoV-2 и RaTG13 действительно родственники. При этом ученые выяснили, что их предки разделились неожиданно давно: в зависимости от методики анализа генома и набора анализируемых участков РНК вирусов в 1948-м или в 1969 годах. Чуть позже разделились предки возбудителя COVID-19 и атипичной пневмонии SARS: в промежутке между 1952-м и 1970 годами.
Учитывая особую структуру их оболочки, которая позволяет им присоединяться к рецепторам на поверхности клеток легких сразу нескольких видов млекопитающих, это объясняет, почему в человеческую популяцию попали сразу два подобных вируса (SARS-CoV-1, возбудитель атипичной пневмонии, и SARS-CoV-2, возбудитель COVID-19) и вызвали серьезные вспышки легочных инфекций.
Ученые надеются, что в ближайшее время исследуют новые образцы коронавирусов, собранные среди летучих мышей, которые обитают на территории провинций Юньнань и Хубэй.
Анализ и сравнение этих геномов с SARS-CoV-2 помогут уточнить время появления предка коронавируса нового типа и оценить, появятся ли в ближайшем будущем новые вирусы такого рода, заключают Робертсон и его коллеги.