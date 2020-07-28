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20:08 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые оценили время появления предка коронавируса

ТАСС, 28 июля. Молекулярные биологи сравнили геномы несколько ближайших родичей коронавируса SARS-CoV-2 и выяснили, что его предок отделился от общего древа эволюции вирусов летучих мышей от 40 до 70 лет назад. Их выводы опубликовал научный журнал Nature Microbiology.

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Источник: Cparks/СС0

«Наш анализ показывает, что вирусы, родственные SARS-CoV-2, циркулируют среди подковоносых летучих мышей уже много десятилетий. Эти вирусы отличаются большой универсальностью, что может объяснять, как появилась эпидемия COVID-19 и как нечто подобное может произойти в будущем», — пишут исследователи.

Ученые уже достаточно долго пытаются понять, где и когда появился коронавирус нового типа — возбудитель болезни COVID-19, а также то, когда он начал передаваться от человека к человеку. Эпидемиологи еще не пришли к однозначному мнению по этому поводу.

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В частности, биологи пока не могут точно сказать, где и когда возник вирус, какие животные были его промежуточными носителями, и какую роль в его формировании сыграла так называемая рекомбинация — обмен генетическим материалом между разными типами коронавирусов.

Изучая геномы шести дюжин ближайших современных родственников SARS-CoV-2, группа молекулярных биологов под руководством профессора Эдинбургского университета (Великобритания) Дэвида Робертсона выяснила историю эволюции предков этого вируса.

История эволюции коронавируса

Для этого ученые разработали специальные алгоритмы, с помощью которых они удалили из геномов этих патогенов все следы рекомбинаций. Это нужно было сделать, поскольку обмены фрагментами РНК между вирусами мешают ученым выяснять родственные связи между ними и определять время их появления, а также скорость их эволюции.

Обработав геномы всех изученных вирусов подобным образом, ученые построили древо эволюции ближайших родичей SARS-CoV-2. После они попытались понять, когда он отделился от предполагаемого предка, вируса RaTG13, которые поражает подковоносых летучих мышей, обитающих на юге и юго-востоке Китая.

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Эти расчеты подтвердили, что SARS-CoV-2 и RaTG13 действительно родственники. При этом ученые выяснили, что их предки разделились неожиданно давно: в зависимости от методики анализа генома и набора анализируемых участков РНК вирусов в 1948-м или в 1969 годах. Чуть позже разделились предки возбудителя COVID-19 и атипичной пневмонии SARS: в промежутке между 1952-м и 1970 годами.

Все это, как отмечают исследователи, говорит о том, что вирусы, похожие на SARS-CoV-2, циркулируют среди летучих мышей Южного Китая уже больше полувека.
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Учитывая особую структуру их оболочки, которая позволяет им присоединяться к рецепторам на поверхности клеток легких сразу нескольких видов млекопитающих, это объясняет, почему в человеческую популяцию попали сразу два подобных вируса (SARS-CoV-1, возбудитель атипичной пневмонии, и SARS-CoV-2, возбудитель COVID-19) и вызвали серьезные вспышки легочных инфекций.

Ученые надеются, что в ближайшее время исследуют новые образцы коронавирусов, собранные среди летучих мышей, которые обитают на территории провинций Юньнань и Хубэй.

Анализ и сравнение этих геномов с SARS-CoV-2 помогут уточнить время появления предка коронавируса нового типа и оценить, появятся ли в ближайшем будущем новые вирусы такого рода, заключают Робертсон и его коллеги.

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