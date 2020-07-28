20:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Второй раз на те же штаммы
Черногория оказалась под новой волной COVID, но собирается в августе открыться для россиян.
Попав под новую волну коронавируса, Черногория скорректировала тактику борьбы с эпидемией. На смену фактическому закрытию республики пришел лозунг «Здоровье защищает экономика». Ограничительные меры остаются, но главный упор власти делают на восстановление экономики и иностранный туризм. В августе, по данным «Ъ», Черногория надеется открыть границы и для россиян. С подробностями из Подгорицы — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.
«Положение непростое, но контролируемое» — так оценивают ситуацию с распространением COVID-19 в черногорском Национальном координационном центре (НКЦ), ведающем борьбой с коронавирусом. «Большого давления на систему здравоохранения нет. Защитных средств и аппаратов достаточно. В ближайшее время ожидается спад числа госпитализированных», — уточняет директор Главного клинического центра Черногории Евто Эракович.
Тогда прошло 28 дней с момента последнего выявленного в республике случая заражения, как того и требуют правила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в конце мая вылечился последний пациент, и адриатическая республика стала первым в Европе Corona Free государством. В ВОЗ черногорцев похвалили, но уточнили, что «республика вышла победителем в первом тайме борьбы с COVID-19», а эпидемия в мире еще продолжается.
Предупреждение оказалось пророческим.
Черногорские специалисты убеждены, что в избавившуюся от COVID-19 республику вирус был вновь привнесен в значительной мере из соседней Сербии. Сейчас уже установлено, что одним из детонаторов нового эпидемиологического взрыва в регионе стало прошедшее при полных трибунах в июне в Белграде футбольное дерби между «Црвеной Звездой» и «Партизаном». Тогда заразились тысячи зрителей и несколько футболистов. А посетившие матч сотни болельщиков из региона привезли вирус в свои страны.
Впрочем, на сей раз власти республики несколько скорректировали тактику борьбы с эпидемией. Весной Черногория была практически закрыта: рестораны не работали, перемещение между городами строго регламентировалось, с вечера до утра действовал комендантский час. Сейчас же введена лишь часть ограничительных мер. Главное — запрещены все массовые мероприятия, а ношение защитных масок обязательно не только в закрытых помещениях, но и на улице. Исключение сделано только для посетителей ресторанов и пляжей — там достаточно соблюдать дистанцию.
В день подтверждается несколько десятков новых заразившихся, а общее число активных случаев составляет сейчас около 2 тыс. Но растет и количество излечившихся от COVID — в минувшее воскресенье оно впервые превысило число новых заболевших. Да и уровень смертности от коронавируса в Черногории (36 человек на 28 июля) — один из самых низких в регионе.
Главное же отличие от весенней эпидемии в том, что нынешний этап борьбы с COVID черногорские власти ведут под лозунгом «Здоровье защищает экономика». На днях правительство страны приняло пакет экономических мер по противодействию коронавирусу и ликвидации его последствий. Он предусматривает вливания в экономику в ближайшие четыре года €1,22 млрд, а в краткосрочном плане — финансовую поддержку туризму, сельскому хозяйству и отдельным категориям граждан.
Рейсы
Глава Черногорской туристической ассоциации Жарко Радулович в конце прошлой недели призвал НКЦ открыть Черногорию для россиян и разрешить рейсы по крайней мере из Москвы и
По информации «Ъ», возможность открытия Черногории для России в НКЦ «серьезно рассматривают». Там надеются, что россияне смогут прилететь на отдых в адриатическую республику уже в августе.