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20:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Второй раз на те же штаммы

Черногория оказалась под новой волной COVID, но собирается в августе открыться для россиян.

Источник: AFP 2020

Попав под новую волну коронавируса, Черногория скорректировала тактику борьбы с эпидемией. На смену фактическому закрытию республики пришел лозунг «Здоровье защищает экономика». Ограничительные меры остаются, но главный упор власти делают на восстановление экономики и иностранный туризм. В августе, по данным «Ъ», Черногория надеется открыть границы и для россиян. С подробностями из Подгорицы — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

«Положение непростое, но контролируемое» — так оценивают ситуацию с распространением COVID-19 в черногорском Национальном координационном центре (НКЦ), ведающем борьбой с коронавирусом. «Большого давления на систему здравоохранения нет. Защитных средств и аппаратов достаточно. В ближайшее время ожидается спад числа госпитализированных», — уточняет директор Главного клинического центра Черногории Евто Эракович.

Новая волна коронавируса накрыла Черногорию в июле — через месяц после того, как республика объявила об окончании весенней эпидемии.

Тогда прошло 28 дней с момента последнего выявленного в республике случая заражения, как того и требуют правила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в конце мая вылечился последний пациент, и адриатическая республика стала первым в Европе Corona Free государством. В ВОЗ черногорцев похвалили, но уточнили, что «республика вышла победителем в первом тайме борьбы с COVID-19», а эпидемия в мире еще продолжается.

Предупреждение оказалось пророческим.

Во второй половине июня в Черногории были зафиксированы новые случаи заражения, а в июле речь уже шла о новой волне эпидемии, когда стали заболевать до сотни человек в день.

Черногорские специалисты убеждены, что в избавившуюся от COVID-19 республику вирус был вновь привнесен в значительной мере из соседней Сербии. Сейчас уже установлено, что одним из детонаторов нового эпидемиологического взрыва в регионе стало прошедшее при полных трибунах в июне в Белграде футбольное дерби между «Црвеной Звездой» и «Партизаном». Тогда заразились тысячи зрителей и несколько футболистов. А посетившие матч сотни болельщиков из региона привезли вирус в свои страны.

Так для Черногории начался второй тайм борьбы с COVID.

Впрочем, на сей раз власти республики несколько скорректировали тактику борьбы с эпидемией. Весной Черногория была практически закрыта: рестораны не работали, перемещение между городами строго регламентировалось, с вечера до утра действовал комендантский час. Сейчас же введена лишь часть ограничительных мер. Главное — запрещены все массовые мероприятия, а ношение защитных масок обязательно не только в закрытых помещениях, но и на улице. Исключение сделано только для посетителей ресторанов и пляжей — там достаточно соблюдать дистанцию.

Судя по статистике заболеваний, черногорским медикам и властям удается контролировать ситуацию.
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В день подтверждается несколько десятков новых заразившихся, а общее число активных случаев составляет сейчас около 2 тыс. Но растет и количество излечившихся от COVID — в минувшее воскресенье оно впервые превысило число новых заболевших. Да и уровень смертности от коронавируса в Черногории (36 человек на 28 июля) — один из самых низких в регионе.

Главное же отличие от весенней эпидемии в том, что нынешний этап борьбы с COVID черногорские власти ведут под лозунгом «Здоровье защищает экономика». На днях правительство страны приняло пакет экономических мер по противодействию коронавирусу и ликвидации его последствий. Он предусматривает вливания в экономику в ближайшие четыре года €1,22 млрд, а в краткосрочном плане — финансовую поддержку туризму, сельскому хозяйству и отдельным категориям граждан.

Особые надежды черногорских властей на открытие границ и прилет иностранных туристов.
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Рейсы из-за рубежа в оба черногорских аэропорта — Тиват и Подгорицу — возобновились в середине июля. Сейчас ежедневно прибывает до полутора десятков самолетов с иностранными туристами. Больше всего рейсов — с Украины (до четырех в день), по одному-два — из Германии, Франции, Австрии, Италии, Польши, Словении, Швеции, Турции, Белоруссии.

Глава Черногорской туристической ассоциации Жарко Радулович в конце прошлой недели призвал НКЦ открыть Черногорию для россиян и разрешить рейсы по крайней мере из Москвы и Санкт-Петербурга, «где эпидемия ослабевает». По его подсчетам, до октября это может принести черногорскому туризму €200−250 млн.

По информации «Ъ», возможность открытия Черногории для России в НКЦ «серьезно рассматривают». Там надеются, что россияне смогут прилететь на отдых в адриатическую республику уже в августе.

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