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21:23 (мск), источник: Forbes

Билл Гейтс спрогнозировал снижение смертности от коронавируса

К концу года смертность от COVID-19 может стать существенно ниже за счет использования противовирусных препаратов, заявил Билл Гейтс. Однако до появления вакцины проблема никуда не исчезнет, добавил миллиардер.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:35 MSK, 28.07
Инфицировано823 515+5 395
15.07
6422
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Скончалось13 504+150
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Выздоровело612 217+8 888
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16.07
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Инфицировано16 540 137+243 502
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Скончалось655 300+5 638
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Выздоровело9 616 147+185 114
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Источник: Reuters

Миллиардер Билл Гейтс уверен, что противовирусные препараты, которые можно использовать для лечения пациентов с COVID-19, способны существенно снизить уровень смертности к концу 2020 года. Об этом он заявил в эфире CNBC.

«Вы можете увидеть терапевтическую пользу быстрее, чем защитную», — сказал Гейтс, имея в виду, что, в отличие от разрабатываемой вакцины, препараты, подходящие тяжелобольным, уже существуют. «Поэтому я думаю, что есть большая вероятность, что к концу года у нас будет существенное снижение уровня смертности благодаря комбинации этих новых инструментов», — добавил миллиардер.

Гейтс напомнил, что созданный для борьбы с лихорадкой Эбола, ремдесивир был одним из ведущих препаратов для лечения пациентов с коронавирусом в ходе исследований. Разработка компании Gilead Sciences показала снижение смертности тяжелобольных пациентов на 62%.

Миллиардер подчеркнул, что есть еще два противовирусных препарата, влияние которых сейчас изучают ученые.
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Препараты, о которых идет речь, способны помочь заразившимся с тяжелой формой заболевания, но они не изменят ситуацию полностью, отметил Гейтс. «До тех пор, пока вы действительно не остановите передачу вируса так, что в течение длительного периода никто не попадет в больницу, проблема будет сохраняться», — сказал он.

Несколько фармацевтических компаний уже начали тестировать разработанные ими вакцины. На этой неделе в США стартовал финальный этап испытаний вакцины от американской компании Moderna, в котором примут участие 30 000 добровольцев. Аналогичные исследования начала и фармацевтическая компания Pfizer. По словам Гейтса, он «в восторге от всех вакцин, разработку которых финансировали США».

Миллиардер также подчеркнул важность убеждения общественности в необходимости принять вакцину, если и когда она станет доступной.

По его словам, чиновники из профильных медицинских ведомств должны убедить людей, что это безопасно: «Очень важно, чтобы люди не думали, что мы торопимся».
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В том же интервью Гейтс отметил, что ложь в социальных сетях распространяется гораздо быстрее, чем правда. «Когда вы позволяете людям общаться, вам приходится иметь дело с тем фактом, что некоторые неправильные вещи, которые очень притягательны, могут распространяться очень быстро по сравнению с правдой. И мы всегда видели это с вакцинами», — отметил миллиардер.

Одним из примеров стало распространение слухов о том, что Гейтс связан с пандемией коронавируса COVID-19 и даже использует ее, чтобы захватить контроль над человечеством. Эта теория появилась в интернете еще в январе. Ее сторонники указывали, что миллиардер еще несколько лет назад предсказал появление опасного вируса, который может унести жизни миллионов людей. В то время в Африке бушевала эпидемия лихорадки Эбола, но Гейтс заявил, что новый вирус может оказаться намного опасней, будет передаваться через воздух, а зараженные люди не будут иметь никаких признаков болезни. После этого противники вакцин начали распространять в интернете видео выступления миллиардера.

По словам Гейтса, из-за того, что проверенные факты распространяются медленней фейков, таким компаниям, как Facebook и Twitter, трудно найти баланс. «В той степени, в которой эти медиакомпании могут видеть то, что говорится на их платформе, и воспринимать вещи, которые являются абсолютно неправильными, и избавляться от них или останавливать их распространение, это очень сложно», — заявил основатель Microsoft.

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