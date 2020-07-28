22:44 (мск), источник: Lenta.Ru
Россиянам рассказали об опасности на отдыхе в Турции
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об опасности на отдыхе в Турции. Его слова приводит Newinform.
Онищенко призвал россиян воздержаться в ближайшее время от отдыха в Турции. «Там небезопасно, я это говорю с профессиональной точки зрения. В Турции серьезно не проверяют на наличие коронавируса, и обстановка внутри страны неблагоприятная», — сказал он.
Также Онищенко отметил, что ситуация может измениться в любой момент, и напомнил, как в марте россияне не могли вернуться на родину самостоятельно. «Зачем это нужно? Лучше побыть в России, тут сейчас спокойнее и безопаснее», — заключил он.
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