02:12 (мск), источник: Life.ru
Разрешённая Танзания. Дорого ли слетать и что посмотреть в открытой для российского туризма стране
Мир медленно выходит из коронавирусной самоизоляции и неохотно открывает границы для путешественников.
Накануне в МИД России заявили, что пока россияне могут полететь только в три страны. Это Великобритания, Турция и Танзания. Лондон любят бизнесмены. Анталию — семьи с детьми. А кому подойдёт Танзания, которая раньше не значилась в списке популярных курортов?
Танзания — африканское государство, бывшая германская, а позже британская колония, которая получила независимость в середине прошлого века. Обычно российские туристы не забираются в Африку южнее Туниса или Алжира. Но, как уверяют туроператоры, в материковой Танзании или в её островной части — на Занзибаре — есть что посмотреть.
На острове Занзибар есть множество древних построек. Ещё в XIX веке там был султанат и сохранился роскошный дворец султана. Он находится в самом центре острова и называется
А ещё остались древние форты, то есть крепости, которые в Занзибаре понастроили арабы, когда изгнали с острова португальцев. Бои за остров шли начиная с XVII века. Потом арабов изгнали англичане.
Можно сделать много годных фотографий в стиле «я на фоне».
Дикая саванна — мечта всех детей, кто в детстве читал сказки про доктора Айболита. Здесь и бегемоты, и зебры, и львы. И все они ходят на свободе, пока вы фотографируете их из машины. Располагается дикая саванна в материковой части Танзании. Раньше колонисты ездили сюда стрелять львов и косуль, но теперь здесь разрешена только фотоохота. А прежние охотничьи угодья переделали в национальный парк «Серенгети».
Для русского ухо название Килиманджаро звучит как заклинание. Для альпинистов со всего мира эта вершина — магия в чистом виде.
Но, конечно, придётся оплатить услуги проводника.
Кайтсёрфинг, дайвинг и другие виды морской активности в Танзании развиты очень широко. Вода прозрачная, и любителям подводного ныряния тут есть где разгуляться. Как и опытным рыбакам: неплохо выйти в море поутру и лично поймать здоровенную рыбину. Если же вы считаете, что и на работе вам активности хватает, то пляжи Занзибара с прозрачной водой и белым песком ждут.
Опытные путешественники говорят, что если вы не боитесь длинных перелётов и любите путешествовать самостоятельно, то Танзания — отличный выбор. Но вот лететь придётся долго и с парой пересадок.
Так связка бананов стоит 30 рублей, ананас — 50 рублей.
Также доступны сувениры. Есть Интернет и хорошие отели или апартаменты, которые можно забронировать из России. Единственная серьёзная опасность — малярия. Прививки от неё нет. Но при первых симптомах можно сдать тест в больнице и подлечиться таблетками за несколько дней. Да, Танзания — это страна не для отдыха по системе «всё включено». Но это может быть отличным шансом открыть для себя африканский континент. Главное — только решиться.