Очная вставка: откуда в SARS-CoV-2 фрагмент человеческого гена

Вызвавший нынешнюю пандемию коронавирус мог перейти межвидовой барьер и позаимствовать фрагмент человеческого гена еще в 2012 году. К такому выводу пришли американские ученые, изучив китайскую магистерскую диссертацию от 2013 года под названием «Анализ шести пациентов с тяжелой пневмонией, вызванной неизвестными вирусами». В ней описаны похожие на COVID-19 заболевания у шести шахтеров, очищавших штольни от экскрементов летучих мышей. Трое из заболевших умерли. Их образцы крови и вырезанный тимус (иммунный орган, где концентрируются вирусы) предположительно были отправлены в Уханьский институт вирусологии, где с неизвестным патогеном проводили эксперименты. В 2019 году штамм вполне мог «сбежать» из лаборатории, положив начало вспышке инфекции. Впрочем, пока это лишь гипотеза.
В нескольких научных статьях описана история с загадочными смертями трех из шести шахтеров, удалявших экскременты летучих мышей из заброшенной шахты Модзян (Mojiang), расположенной в провинции Юньнань. Это было в 2012 году. У рабочих была диагностирована пневмония неизвестного происхождения.
Ученым Джонатану Лэтэму и Эллисону Уилсону — участникам независимого проекта научных изысканий Bioscience Resource Project — удалось найти описание болезни этих шахтеров. Магистерская диссертация «Анализ шести пациентов с тяжелой пневмонией, вызванной неизвестными вирусами» была обнаружена в базе китайских магистерских диссертаций и переведена на английский язык.
Эта работа описывает шесть случаев развившейся пневмонии неизвестного происхождения. Все симптомы совпадают с COVID-19 — сухой кашель, дыхательная недостаточность, острый респираторный
Автор делает следующий вывод: «В Институте зоологии Кунь Мин мы подтвердили, что шесть пациентов подверглись воздействию вируса китайской рыжей подковообразной летучей мыши. Однако статья, опубликованная в журнале Science в 2005 году учеными Ши Чженли и Чжан Шу Йи из Уханьского института вирусологии, говорит о том, что
С автором диссертации, Ли Сюй (Li Xue) из Медицинского Университета Кунь Мина (Kun Ming Medical University), «Известиям» связаться не удалось.
Из той же работы стало известно, что 27 июня 2012 года врачи выполнили необъяснимую тимэктомию (удаление вилочковой железы) пациенту № 4. Обычно эта операция показана, если диагностирован рак или доброкачественная опухоль тимуса, а также прогрессирующая миастения (мышечная слабость).
Авторы расследования Лэтэм и Эллисон предполагают, что тимус понадобился для того, чтобы «вытащить» из него большее количество вируса.
«Тимус — это иммунный орган, который потенциально может быть удален без значительного вреда для пациента и мог содержать большое количество вируса, — пишут они. — Учитывая интересы лаборатории Ши (Ши Чженли), которые заключаются в изучении зоонозного происхождения болезней человека, можно предположить, что этот образец был отправлен им для изучения».
Опираясь на факты магистерской диссертации, Лэтэм и Эллисон делают выводы: «Во-первых, мы предполагаем, что в организме шахтеров RaTG13 (самый генетический близкий к новому коронавирусу образец, найденный к настоящему времени) или очень похожий вирус превратился в SARS-CoV-2 — необычно патогенный коронавирус, высоко адаптированный для человека.
Согласно исследованию Лэтэма и Эллисона получается, что нулевой пациент, стоявший в начале нынешней пандемии, уже унесшей жизни около 650 тыс. человек, появился еще в 2012 году. Именно легкие шахтеров создали уникальные возможности для рекомбинации в РНК вируса. Там, в геноме вируса, благодаря вставке из 12 нуклеотидов, и возник тот самый фуриновый сайт из восьми аминокислот, необходимый патогену для проникновения внутрь клетки человека. Полностью соответствующий такому же фрагменту человеческого белка и его гена.
— Эти шахтеры действительно попали в уникальную ситуацию, так как подверглись очень большой вирусной нагрузке, — считает профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Гёттингенского университета (Германия) Константин Крутовский. — Ведь они не просто работали в шахте, их задачей было очистить ее от накопившихся в огромном количестве экскрементов летучих мышей, которые как известно, особенно насыщены коронавирусами. Вполне вероятно, что у одного из шахтеров могла произойти рекомбинация РНК коронавируса с РНК гена человека (контролирующего белок ENaC-ɑ) и имеющего такую же фуриновую вставку. Считается, что именно благодаря ей значительно возросла эффективность проникновения SARS-CoV-2 внутрь клеток. Не исключено также, что рекомбинация произошла между
Лэтэм и Эллисон приводят математические расчеты. Они указывают на то, что стандартные коронавирусные инфекции ограничены горлом и верхними дыхательными путями. SARS-CoV-2 же развивается как раз в легких. Легкие намного больше как по весу, так и по площади поверхности, нежели верхние дыхательные пути.
Впрочем, опрошенные «Известиями» эксперты не исключают и абсолютно случайной возможности приобретения вирусом этой фуриновой вставки, которая может быть никак не связана с человеческим геномом.
Когда речь идет о совпадении в таком коротком фрагменте, нет ничего удивительного, что при анализе большого генома (такого, как геном человека) найдутся точные совпадения. Конспирологи на основании фрагментарного сходства уже делали выводы, что SARS-CoV-2 создан благодаря вставкам ВИЧ, что он сделан с использованием вставок человека. С тем же успехом можно сказать, что он сделан с вставками из ламантинов, рачков или грибов. Или что ламантины созданы с вставками из человека.
По словам Александра Панчина, в реальности такого уровня сходство между двумя геномами неизбежно найдется по случайным причинам, причем не один раз.
— Такой штамм как SARS-CoV-2 вполне мог появиться в результате природной рекомбинации, — сказал «Известиям»
Тем не менее вполне обоснованной остается и гипотеза, согласно которой штамм, попавший в лабораторию Ши Чженли от шахтеров, подвергался направленной эволюции. То есть вероятность того, что вставка была сделана вручную, тоже существует.
По словам Сергея Нетесова, принципиальная возможность замаскировать под природный искусственно созданный штамм имеется.
— Это стало возможным, когда всемирно известная компания Thermo Fischer усовершенствовала свой набор для генной инженерии, который позволяет делать вставки в большие геномы практически в любом месте, и при этом место вставки не маркируется никакими специфическими сайтами, — отметил он в разговоре с «Известиями».
Профессор подтвердил, что гипотеза, согласно которой такой имитирующий природную эволюцию штамм могли получить путем комбинации
Некоторые эксперты предлагают присмотреться к месту этой самой вставки. По словам Константина Крутовского, она находится именно в рестрикционном сайте FauI:
Рестрикционные сайты — это такие участки в геноме, которые распознаются и разрезаются в этом месте особыми ферментами, рестриктазами. Рестриктазы — это своеобразные молекулярные «ножницы». До изобретения технологии CRISPR/CAS (инструмент для редактирования генома. — «Известия») их активно использовали в генной инженерии для вставки необходимых фрагментов в геном или конкретный ген.
Это означает, что место, на котором в РНК вируса появился фрагмент человеческого гена, тоже выглядит подозрительно.
Впрочем, пока точных научных доказательств как того, что вирус «доработали» в лаборатории, так и его природного происхождения, нет. Расследование начала нынешней коронавирусной пандемии продолжается.