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05:32 (мск), источник: Life.ru

Недетский налог. ФНС потребовала налоговые декларации на детей

Даже если россиянин ещё не достиг совершеннолетия, в целом ряде случаев он обязан сдать декларацию и заплатить в бюджет налоги. Вернее, от имени своего чада отчитаться о его доходах должны родители — об этом налоговая служба напомнила в специальном письме № БС-19−11/135.

В этом году отчитаться о прошлогодних доходах надо до 30 июля (срок был продлён из-за пандемии). Когда подавать декларацию за своего ребёнка и что грозит родителям, не выполнившим это требование, разбирался Лайф.

По закону все граждане, получившие доходы, например от продажи имущества, обязаны самостоятельно представить декларацию по специальной форме, а также уплатить налог. При этом налоговое бремя в равной мере распространяется на всех физических лиц, независимо от их возраста (на это особо указано в письме Минфина № 03−04−05/92596).

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Понятно, что сами дети вряд ли могут разобраться с налоговыми декларациями, поэтому закон предполагает обязанность родителей (усыновителей или опекунов) совершать от имени своих детей все необходимые юридические действия в отношении принадлежащего детям имущества и сделок с ним, в том числе и применительно к обязанности по уплате налогов по результатам сделок. Чаще всего такая ситуация возникает при сделках с недвижимостью, оформленной в общую долевую собственность.

Некоторые считают, что все налоги уплачиваются только за счёт личных средств и, раз у несовершеннолетнего своих средств нет, то, соответственно, ребёнок никакие налоги платить не должен.

Это мнение уже опровергнул Конституционный суд, который указал, что если сделка с имуществом состоялась, то налоговая обязанность возникает вне зависимости от возраста, а сам налог исчисляется исходя из средств, полученных от продажи имущества (Определение КС РФ № 25-О-О)

. Но как же тогда оплачивать эти «детские» налоги?

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Согласно общему правилу, если дети не достигли 14 лет, сделки и, соответственно, налоги от их имени платят родители, усыновители или опекуны, а несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки и платят налоги с письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителя, при этом размер налога стандартный — 13% от тех денег, что получил несовершеннолетний в результате продажи имущества.

По общему правилу никаких льгот для несовершеннолетних налогоплательщиков не предусмотрено. Но, отчитываясь по форме 3-НДФЛ о доходах от продажи квартиры, налогооблагаемую базу можно уменьшить на сумму имущественного вычета (не более одного миллиона рублей), которая распределяется между совладельцами пропорционально их доле. Кроме того, уменьшить налог возможно и при продаже маткапитального жилья, такую возможность предусматривает закон 325-ФЗ. Согласно его нормам, необходимо выполнение двух условий.

Во-первых, расходы на покупку квартиры были произведены членом семьи — владельцем маткапитала и (или) его супругом (супругой), а дети были наделены долей в этой квартире. Во-вторых, величина расходов на приобретение этой долевой квартиры не учитывалась другими членами семьи при обращении за налоговыми льготами.

В России физическое лицо может быть привлечено к ответственности за совершение налоговых правонарушений только с 16-летнего возраста (п. 2 ст. 107 НК РФ), поэтому, по мнению налоговых органов, ответственность за неуплату налогов несёт законный представитель несовершеннолетнего.

И в этом случае родителям (усыновителям или опекунам), которые вовремя не подали налоговую декларацию за своего ребёнка, получившего доход, грозит штраф в размере 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки (начиная с 1 августа), но не более 30% от общей суммы.

А если родители не только не подали декларацию, но и до 15 июля не заплатили налог, то штраф будет в размере 20% от суммы налога (ст. 122 НК РФ).

Важно иметь в виду, что данный штраф может быть применён, только если ФНС обнаружит неуплату налога и пришлёт об этом факте уведомление. В ином случае, если до уведомления налогового органа налог (даже с опозданием) был уплачен, то штраф применить нельзя.

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