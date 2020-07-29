Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%

«При этом число покупок набора первоклассника в этом году выросло на 10% по сравнению с июлем прошлого года», — отмечается в сообщении.
Проанализировав продажи других школьных товаров, эксперты выяснили, что средний чек на рюкзаки в этом июле составил 1563 рубля, что на 3% меньше, чем в прошлом году. Число покупок этого товара увеличилось на 38%.
В среднем школьный дневник стоит 142 рубля — на 34% выше прошлогодней цены. Число его покупок стало меньше на 21%.
Сильнее всего подорожали пеналы: в июле они в среднем стоили 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года. Число покупок снизилось на 26%.
Эксперты отмечают, что подготовка к школе обычно начинается за несколько месяцев до начала учебного года.
«В июле этого года на рост продаж готовых наборов канцелярских принадлежностей и более дорогих товаров повлияли отложенный спрос, а также всё более практичная, запасливая стратегия потребления россиян», — привод RT слова пресс-службы компании.
Отмечается, что в этом году родители выбирали для детей более качественные товары, цены на которые обычно выше.
В конце августа 2019 года «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД» писали, что в июле-августе средний чек на готовые наборы для первоклассников вырос на 5% и составил 650 рублей.
Покупка базового школьного набора — формы, обуви, канцелярских принадлежностей и рюкзака — стоила в среднем более чем 10 тыс. рублей.