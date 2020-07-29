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08:48 (мск), источник: Известия

Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%

Средняя стоимость набора первоклассника — комплект канцелярских принадлежностей в сборе, включающий карандаши, ручки, альбомы и другое — в июле этого года составил 712 рублей, что на 55% выше, чем годом ранее. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование IT-компании «Платформа ОФД» в среду, 29 июля.

Источник: Reuters

«При этом число покупок набора первоклассника в этом году выросло на 10% по сравнению с июлем прошлого года», — отмечается в сообщении.

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Проанализировав продажи других школьных товаров, эксперты выяснили, что средний чек на рюкзаки в этом июле составил 1563 рубля, что на 3% меньше, чем в прошлом году. Число покупок этого товара увеличилось на 38%.

В среднем школьный дневник стоит 142 рубля — на 34% выше прошлогодней цены. Число его покупок стало меньше на 21%.

Сильнее всего подорожали пеналы: в июле они в среднем стоили 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года. Число покупок снизилось на 26%.

Эксперты отмечают, что подготовка к школе обычно начинается за несколько месяцев до начала учебного года.

«В июле этого года на рост продаж готовых наборов канцелярских принадлежностей и более дорогих товаров повлияли отложенный спрос, а также всё более практичная, запасливая стратегия потребления россиян», — привод RT слова пресс-службы компании.

Отмечается, что в этом году родители выбирали для детей более качественные товары, цены на которые обычно выше.

В конце августа 2019 года «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД» писали, что в июле-августе средний чек на готовые наборы для первоклассников вырос на 5% и составил 650 рублей.

Покупка базового школьного набора — формы, обуви, канцелярских принадлежностей и рюкзака — стоила в среднем более чем 10 тыс. рублей.

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Реальные затраты: сколько стоит собрать ребенка в школу
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19 августа 2019© Ньюстюб
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