Источник допустил выпуск вакцины центра Гамалеи в гражданский оборот 15 августа

«После этого, как ожидается, 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот», — добавил он.
Сейчас вакцина находится на экспертизе в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения». После того, как будет сформирован полный пакет документов на вакцину, они пройдут проверку и поступят в Минздрав, она должна быть зарегистрирована, уточнил собеседник агентства.
Ранее источник в правительстве сообщил «Интерфаксу», что вакцина НИЦ им. Гамалеи будет зарегистрирована в начале августа, но применяться будет избирательно. По его словам, первыми вакцину получат люди из так называемых групп риска — учителя, врачи и т.д., а также более 1500 добровольцев.
На то, чтобы окончательно можно было убедиться в ее эффективности и безопасности, источник отвел
Ранее в июле глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о высокой степени готовности двух российских вакцин, которых разрабатывают НИЦ им. Гамалеи и новосибирский научный центр «Вектор» Роспотребнадзора. Вакцину НИЦ им. Гамалеи испытали в Сеченовском университете и госпитале им. Бурденко на двух группах добровольцев. Испытания вакцины «Вектора» начались 28 июля.