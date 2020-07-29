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11:18 (мск), источник: ТАСС

Германский министр призвала «не ждать чуда» в темпах разработки вакцины от коронавируса

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Разработка вакцины от коронавируса идет полным ходом, но раньше середины следующего года ее ждать не стоит. Об этом заявила в среду в Берлине министр образования и научных исследований ФРГ Анья Карликцек.

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Источник: Reuters

«Ученые работают с невиданной скоростью, но при таких сложных проектах всегда возможны шаги в обратном направлении. Нам не стоит ожидать чуда. Нужно, как и прежде, исходить из того, что для широких слоев населения вакцина будет готова самое ранее в середине следующего года», — сказала она.

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Карликцек выделила три германских компании, которые уже довольно далеко продвинулись в разработке лекарства — Biontech, Curevac и IDT Biologika. Первые две уже находятся на стадии клинических испытаний, третья приступит к ним на следующей неделе.

Одно дело иметь действующий препарат, совсем другое — «безопасный препарат, который будет отвечать ожиданиям населения», отметила министр.

За все время эпидемии в ФРГ коронавирусом заразились 206 926 человек, умерли 9 128, выздоровели около 195 000. Темпы прироста инфицированных снижались в мае-июне. В последней декаде июля они вновь начали расти.

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