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10:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Любитель старины нашел двойника на снимке столетней давности

Житель английского города Стокпорт, графство Большой Манчестер, обнаружил своего двойника на снимке, сделанном в 1905 году. Об этом сообщает издание The Mirror.

24-летний Майкл Коропиц (Michael Koropisz), увлеченный Викторианской эпохой, получил снимок от своих друзей. Они прислали ему фотографию, на которой изображен очень похожий на него юноша со своей молодой женой.

Я был поражен, когда понял, что это не я. У нас одна и та же прическа, овал лица, форма носа и стиль в одежде.
Майкл Коропиц
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Британец долго искал информацию о снимке в сети и пришел к выводу, что он действительно был сделан в 1905 году. Теперь Коропиц считает, что его увлечение стариной неслучайно и связано с его «прошлой жизнью». «Меня многие зовут “путешественником во времени”, а я теперь и не знаю, как реагировать», — отметил британец.

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Ранее сообщалось, что жительница английского города Саксмандем, графство Саффолк, обнаружила своего двойника на фотографии с индейцами чероки XIX века. Теперь ее семья планирует провести тест ДНК, чтобы определить, есть ли у них родственники среди индейцев.

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