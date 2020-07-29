Любитель старины нашел двойника на снимке столетней давности

24-летний Майкл Коропиц (Michael Koropisz), увлеченный Викторианской эпохой, получил снимок от своих друзей. Они прислали ему фотографию, на которой изображен очень похожий на него юноша со своей молодой женой.
Я был поражен, когда понял, что это не я. У нас одна и та же прическа, овал лица, форма носа и стиль в одежде.
Британец долго искал информацию о снимке в сети и пришел к выводу, что он действительно был сделан в 1905 году. Теперь Коропиц считает, что его увлечение стариной неслучайно и связано с его «прошлой жизнью». «Меня многие зовут “путешественником во времени”, а я теперь и не знаю, как реагировать», — отметил британец.
Ранее сообщалось, что жительница английского города Саксмандем, графство Саффолк, обнаружила своего двойника на фотографии с индейцами чероки XIX века. Теперь ее семья планирует провести тест ДНК, чтобы определить, есть ли у них родственники среди индейцев.