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10:56 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 5 475 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 475, общее количество инфицированных достигло 828 990. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:38 MSK, 29.07
Инфицировано828 990+5 475
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
15.0728.07
Скончалось13 673+169
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
15.0728.07
Выздоровело620 333+8 116
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
15.0728.07
Инфицировано16 741 049+245 740
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
15.0728.07
Скончалось660 428+6 101
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
15.0728.07
Выздоровело9 751 608+160 679
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
15.0728.07
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Источник: Агентство «Москва»

Согласно данным, суточный рост восемь дней не превышает 0,7%. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Карачаево-Черкесской Республике (0,2%), Московской области (0,2%), Забайкальском крае (0,2%), Москве (0,3%), Кабардино-Балкарии (0,3%), Липецкой области (0,3%).

Новый 671 случай выявлен в Москве, 223 — в Свердловской области, 173 — в Ханты-Мансийском АО, 165 — в Санкт-Петербурге, 159 — в Иркутской области. Всего в настоящее время в РФ болеют 194 984 человека.

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Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 8 116, всего выписали 620 333 человека. Согласно данным штаба, общая доля выздоровевших достигла 74,8% от общего числа заразившихся. По выздоровлению за сутки выписаны 625 пациентов в Москве, 624 — в Свердловской области, 536 — в Нижегородской области, 459 — в Ямало-Ненецком АО, 311 — в Ханты-Мансийском АО.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России на 169 за сутки против 150 днем ранее, всего умерли 13 673. Согласно данным, доля умерших составило 1,65% от всех заразившихся коронавирусом в России. За сутки скончались 23 пациента в Санкт-Петербурге, 13 — в Москве, девять — в Пермском крае, восемь — в Свердловской области, по семь — в Республике Карелия, Новосибирской области и Красноярском крае.

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