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11:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

В древней рукописи нашли альтернативу антибиотикам

Лекарство эффективно при бактериальном поражении ног.

В английской медицинской книге IX века содержится рецепт лекарства, способного заменить антибиотики, утверждает команда британских исследователей.

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Древнее натуральное средство состоит из лука, чеснока, белого вина и коровьей желчи и первоначально считалось глазным бальзамом. Его описание приведено в рукописи Medicinale Anglicum, которая хранится в Британской библиотеке в Лондоне.

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Ученые полагают, что оно обладает большим антибактериальным потенциалом и эффективно при инфекциях ног и болезнях суставов, возникающих при сахарном диабете, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.

Исследователи давно ищут альтернативы антибиотикам, так как устойчивость к антибиотикам растет. Это естественный процесс, при котором у бактерий со временем развивается устойчивость к препаратам, применяемым для борьбы с ними. По мере развития устойчивости эффективность лекарств постепенно снижается и в итоге теряется полностью. Ожидается, что к 2050 году устойчивость к антибиотикам приведет к 10 миллионам смертей в год.

Команда уже провела предварительные исследования. Следующий этап — начало тестирования на людях, которое откладывается из-за пандемии коронавируса.

Анна Лысенко

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