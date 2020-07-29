ВОЗ опровергла появление более заразного типа коронавируса во Вьетнаме

Комментируя сообщения о том, что выявленный в Дананге тип вируса SARS-CoV-2 обладает большей способностью заражать людей, представитель ВОЗ заверил, что новых поводов для беспокойства нет.
«Судя по тому, что известно сейчас, заразность вируса и тяжесть вызываемого им заболевания не изменились. Нет никаких доказательств того, что наблюдаемые до сих пор мутации привели к увеличению или уменьшению вирулентности или тяжести болезни», — отметил Парк.
27 июля глава Минздрава Вьетнама Нгуен Тхань Лонг сообщил, что у заболевших COVID-19 в Дананге был выявлен новый тип вируса, отличающийся повышенной заразностью.
В тот же день Роспотребнадзор заявил, что намерен изучить данные Минздрава Вьетнама.
«Информация будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге», — пояснили в ведомстве.
По данным Минздрава Вьетнама, с начала пандемии COVID-19 в стране ей заразилось 446 человек, в том числе 32 человека в Дананге. При этом только за последние сутки в Дананге выявлено 8 новых случаев заражения COVID-19.