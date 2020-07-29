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12:14 (мск), источник: РБК

ВОЗ опровергла появление более заразного типа коронавируса во Вьетнаме

Коронавирус, вызывающий заражение COVID-19, вспышка которого произошла во вьетнамском городе Дананг в конце июля, аналогичен вирусу, циркулирующему в этом месяце в других странах. Об этом говорится в ответе представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во Вьетнаме Кидуна Парка на запрос РБК.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:35 MSK, 29.07
Инфицировано828 990+5 475
16.07
6428
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6406
18.07
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19.07
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28.07
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Скончалось13 673+169
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19.07
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Выздоровело620 333+8 116
16.07
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17.07
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18.07
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19.07
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21.07
8782
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Инфицировано16 747 268+251 959
16.07
242338
17.07
253095
18.07
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19.07
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20.07
207768
21.07
205608
22.07
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24.07
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27.07
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28.07
231261
29.07
251959
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Скончалось660 593+6 266
16.07
5757
17.07
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18.07
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Выздоровело9 760 015+169 086
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
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25.07
230066
26.07
213127
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28.07
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29.07
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Источник: Reuters

Комментируя сообщения о том, что выявленный в Дананге тип вируса SARS-CoV-2 обладает большей способностью заражать людей, представитель ВОЗ заверил, что новых поводов для беспокойства нет.

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«Судя по тому, что известно сейчас, заразность вируса и тяжесть вызываемого им заболевания не изменились. Нет никаких доказательств того, что наблюдаемые до сих пор мутации привели к увеличению или уменьшению вирулентности или тяжести болезни», — отметил Парк.

27 июля глава Минздрава Вьетнама Нгуен Тхань Лонг сообщил, что у заболевших COVID-19 в Дананге был выявлен новый тип вируса, отличающийся повышенной заразностью.

В тот же день Роспотребнадзор заявил, что намерен изучить данные Минздрава Вьетнама.

«Информация будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге», — пояснили в ведомстве.

По данным Минздрава Вьетнама, с начала пандемии COVID-19 в стране ей заразилось 446 человек, в том числе 32 человека в Дананге. При этом только за последние сутки в Дананге выявлено 8 новых случаев заражения COVID-19.

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