«Вектор» спрогнозировал массовый выпуск вакцины от COVID в конце года

«По тем данным, с которыми я знаком, после регистрации вакцинных препаратов индустриальные партнеры готовы наладить промышленный выпуск. Если я не ошибаюсь, это либо уже конец этого года, либо начало следующего», — сказал Иматдинов.
Он не согласился с мнением, что к этому времени человеческая популяция уже приобретет коллективный иммунитет и вакцинация потеряет смысл.
«К сожалению, на текущий момент эпидемиологические исследования указывают на обратную ситуацию. Когда люди переболевают (коронавирусом) в легкой форме, титр антител у них сохраняется несколько месяцев, после чего исчезает», — сказал Иматдинов.
«Поэтому не совсем понятно, как скажется вторая волна на этих людях, то есть, заболеют они повторно или нет — вопрос открыт», — отметил он.
Как ранее сообщал «Интерфаксу» источник в российском правительстве, массовое применение российской вакцины от коронавируса без ограничений станет возможным лишь в январе-феврале 2021 года.
По его словам, наиболее перспективными образцами вакцины являются разработки, которые ведутся в Национальном исследовательском центре им. Н. Ф. Гамалеи.
«По оптимистичному сценарию, эта вакцина будет зарегистрирована в начале августа, однако применяться она будет избирательно», — подчеркнул собеседник агентства.
Он уточнил, что первыми вакцину получат люди из так называемых групп риска — учителя, врачи и т.д., а также более 1500 добровольцев. Госпитализировать их не будут, они будут жить в домашних условиях под наблюдением врачей.
«Для того чтобы окончательно убедиться в эффективности, безопасности вакцины, оценить сроки ее действия, потребуется еще 5−6 месяцев, после чего ее можно будет запускать в массовый оборот», — отметил источник агентства.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко допустил, что вакцинация людей из групп риска от коронавируса может начаться уже в августе, не уточняя, когда начнется массовая вакцинация.