13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рыбаки на Сахалине спасли из сетей медвежонка
Спасательную операцию они записали на видео
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Спасательную операцию они записали на видео
На Сахалине местные рыбаки провели спасательную операцию по освобождению медвежонка, запутавшегося в рыбацких сетях. Животное попало в сеть, которая сушилась на берегу.
Самостоятельно выбраться из ловушки медвежонок не смог, но, к счастью, рыбаки оказались рядом и пришли на помощь. Они разрезали сетку ножом и отпустили малыша на волю.
Екатерина Гура