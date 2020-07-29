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13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рыбаки на Сахалине спасли из сетей медвежонка

Спасательную операцию они записали на видео

На Сахалине местные рыбаки провели спасательную операцию по освобождению медвежонка, запутавшегося в рыбацких сетях. Животное попало в сеть, которая сушилась на берегу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самостоятельно выбраться из ловушки медвежонок не смог, но, к счастью, рыбаки оказались рядом и пришли на помощь. Они разрезали сетку ножом и отпустили малыша на волю.

Екатерина Гура

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