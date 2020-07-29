13:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Энтузиасты проверили эффективность масок в эксперименте
Правда, дело пришлось иметь не с вирусами, а с бактериями.
Популяризаторы науки из Канады Митчелл Моффит и Грегори Браун показали экспериментально, способны ли маски защитить от коронавируса.
Правда, эксперимент им пришлось проводить с бактериями, а не вирусами. Но в данном случае это не принципиально, говорят авторы канала, ведь механизм распространения инфекции одинаков — вместе с крошечными капельками при кашле, чихании или просто дыхании.
Канадцы подготовили питательную среду из агара в чашках Петри. На одну чашку Моффит покашлял без маски, перед другой поговорил, на третью чихнул, а перед четвертой спел. Затем он повторил эти действия в самодельной маске из двух слоев ткани.
Этот же эксперимент канадцы повторили в лаборатории с хирургической маской.
Все чашки Петри затем поместили в лабораторный инкубатор бактерий и выставили температуру человеческого тела. Спустя три дня лаборанты проверили, сколько бактерий оказалось в агаре.
Эксперимент показал, что даже самодельные маски хорошо сдерживают распространение микробов. Сквозь них в чашки почти не попало никаких микроорганизмов. А вот количество бактерий в чашках, на которые чихали и кашляли без масок, оказалось впечатляющим.
Анна Лысенко