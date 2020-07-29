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13:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Энтузиасты проверили эффективность масок в эксперименте

Правда, дело пришлось иметь не с вирусами, а с бактериями.

Популяризаторы науки из Канады Митчелл Моффит и Грегори Браун показали экспериментально, способны ли маски защитить от коронавируса.

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Правда, эксперимент им пришлось проводить с бактериями, а не вирусами. Но в данном случае это не принципиально, говорят авторы канала, ведь механизм распространения инфекции одинаков — вместе с крошечными капельками при кашле, чихании или просто дыхании.

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Канадцы подготовили питательную среду из агара в чашках Петри. На одну чашку Моффит покашлял без маски, перед другой поговорил, на третью чихнул, а перед четвертой спел. Затем он повторил эти действия в самодельной маске из двух слоев ткани.

Этот же эксперимент канадцы повторили в лаборатории с хирургической маской.

Все чашки Петри затем поместили в лабораторный инкубатор бактерий и выставили температуру человеческого тела. Спустя три дня лаборанты проверили, сколько бактерий оказалось в агаре.

Эксперимент показал, что даже самодельные маски хорошо сдерживают распространение микробов. Сквозь них в чашки почти не попало никаких микроорганизмов. А вот количество бактерий в чашках, на которые чихали и кашляли без масок, оказалось впечатляющим.

Анна Лысенко

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