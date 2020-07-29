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15:15 (мск), источник: Lenta.Ru

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками. Подробности их задержания приводит БЕЛТА.

Источник: Reuters

По данным издания, задержано 32 человека, все они принадлежат к ЧВК Вагнер, их список находится в распоряжении издания. Позже на юге республики был задержан еще один член этой группы.

Группу задержали в санатории под Минском. Издание уточняет, что она обратила на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. В их отношении проводит проверку следственный комитет Белоруссии.

Белорусский лидер Александр Лукашенко перед президентскими выборами, которые состоятся 9 августа, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. Он также жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны иностранных «кукловодов».

Лукашенко, кроме того, предупреждал, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.

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