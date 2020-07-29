17:33 (мск), источник: N + 1
Израильские военные выкормили птенца сипа с помощью дрона
Команда из орнитологов и военных использовала дрон, чтобы помочь
Израильские орнитологи при поддержке военных выкормили птенца белоголового сипа с помощью мультикоптера. Юная птица из гнезда на севере страны лишилась матери, а усилий отца было недостаточно для ее выращивания. Благодаря подкормке с дрона птенцу удалось опериться и несколько дней назад он покинул гнездо. Как сообщает газета «Гаарец», это первый случай успешного выкармливания хищной птицы с помощью беспилотника.
Популяции крупных
Белоголовый сип (Gyps fulvus), распространенный в Евразии, а также в Северной и
С помощью камер орнитологи могут в деталях изучить гнездовое поведение белоголовых сипов и выявить факторы, угрожающие их благополучию. Трансляции с некоторых гнезд доступны и для простых пользователей, так что они тоже могут наблюдать за жизнью птиц.
Двенадцатого марта 2020 года одна из камер зафиксировала появление птенца сипа в гнезде на севере Израиля. Родители исправно кормили его, однако в начале июня самка погибла на линиях электропередач.
Орнитологи из управления охраны природы и национальных парков Израиля решили помочь
Дрон раз в
На видео ниже вы можете видеть фрагмент трансляции из гнезда сипов, включая кормление с помощью дрона. Изображение устройства размыто (по-видимому, по просьбе военных), но можно предположить, что для выкармливания использовался беспилотник на платформе SKYLORD. Во второй половине записи помимо белоголовых сипов появляются стервятники (Neophron percnopterus), которые пытаются украсть корм у птенца.
26 июля, в возрасте 136 дней и через 52 дня после гибели матери, полностью оперившийся птенец покинул гнездо. В течение следующих месяцев он должен научиться находить пищу самостоятельно и избегать опасностей. По мнению ученых, искусственная подкормка значительно повысила шансы выживания этой особи. Это должно стать важным вкладом в сохранение израильской популяции белоголовых сипов.
Сергей Коленов