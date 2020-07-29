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17:33 (мск), источник: N + 1

Израильские военные выкормили птенца сипа с помощью дрона

Команда из орнитологов и военных использовала дрон, чтобы помочь самцу-сипу, потерявшему самку, выкормить птенца. Такой проект осуществляется впервые в мире.

Израильские орнитологи при поддержке военных выкормили птенца белоголового сипа с помощью мультикоптера. Юная птица из гнезда на севере страны лишилась матери, а усилий отца было недостаточно для ее выращивания. Благодаря подкормке с дрона птенцу удалось опериться и несколько дней назад он покинул гнездо. Как сообщает газета «Гаарец», это первый случай успешного выкармливания хищной птицы с помощью беспилотника.

Популяции крупных птиц-падальщиков сокращаются по всему миру. Виной всему человеческая деятельность: грифы, сипы, стервятники и кондоры гибнут от столкновений с ветряками и линиями электропередач, становятся жертвами случайных и намеренных отравлений, а также отстреливаются ради использования частей тела в традиционной медицине.

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Белоголовый сип (Gyps fulvus), распространенный в Евразии, а также в Северной и Северо-Восточной Африке, пока не относится к глобально угрожаемым видам. Тем не менее в некоторых частях ареала этих птиц становится все меньше. Чтобы повернуть эту тревожную тенденцию вспять, орнитологи из разных стран принимают решительные меры. Например, в Израиле благополучие сипов отслеживают с помощью онлайн-камер на гнездах, установкой которых занимается организация «Хищные птицы в прямом эфире».

С помощью камер орнитологи могут в деталях изучить гнездовое поведение белоголовых сипов и выявить факторы, угрожающие их благополучию. Трансляции с некоторых гнезд доступны и для простых пользователей, так что они тоже могут наблюдать за жизнью птиц.

Двенадцатого марта 2020 года одна из камер зафиксировала появление птенца сипа в гнезде на севере Израиля. Родители исправно кормили его, однако в начале июня самка погибла на линиях электропередач.

Оставшийся самец не бросил птенца, но в одиночку он не мог обеспечить его достаточным количеством пищи.
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Орнитологи из управления охраны природы и национальных парков Израиля решили помочь отцу-одиночке и предложили подкармливать птенца с помощью мультикоптера. Оборудование для проекта предоставила компания XTEND, а управление беспилотником взяли на себя сотрудники спецназа из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Дрон раз в два-четыре дня приносил к гнезду корм, обогащенный витаминами и пищевыми добавками (его подготовил Негевский зоопарк), и оставлял его на скальном уступе. Птенец не боялся устройства и поедал принесенной мясо, что позволило компенсировать отсутствие настоящей матери. Совместные действия специалистов и сипа-отца обеспечили юной птице полноценный рацион. Это первый успешный проект по выкармливанию птенцов хищной птицы с помощью дрона. Орнитологи отмечают, что такой подход предпочтительнее, чем изъятие птенца из гнезда и его выращивание в неволе.

На видео ниже вы можете видеть фрагмент трансляции из гнезда сипов, включая кормление с помощью дрона. Изображение устройства размыто (по-видимому, по просьбе военных), но можно предположить, что для выкармливания использовался беспилотник на платформе SKYLORD. Во второй половине записи помимо белоголовых сипов появляются стервятники (Neophron percnopterus), которые пытаются украсть корм у птенца.

26 июля, в возрасте 136 дней и через 52 дня после гибели матери, полностью оперившийся птенец покинул гнездо. В течение следующих месяцев он должен научиться находить пищу самостоятельно и избегать опасностей. По мнению ученых, искусственная подкормка значительно повысила шансы выживания этой особи. Это должно стать важным вкладом в сохранение израильской популяции белоголовых сипов.

Сергей Коленов

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