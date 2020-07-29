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16:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Половина россиян не поверила в высадку США на Луну

Около половины россиян не верят, что в 1969 году астронавты США совершили высадку на Луну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Согласно опросу, 49 процентов жителей страны считают событие фальсификацией. При этом доля людей, считающих событие достоверным, за два года увеличилась с 24 до 31 процента. Среди представителей молодого поколения (в возрасте от 18 до 24 лет) высадку признали 57 процентов респондентов.

Также сообщается, что более трети россиян (36 процентов) уверены, что Землю посещают представители внеземных цивилизаций, а 13 процентов из них уверены, что правительство скрывает эту информацию. В свою очередь около половины опрошенных (48 процентов) жителей считают, что инопланетян не существует и они не посещали планету. С 2018 года число сторонников подобного мнения выросло на 6 процентных пунктов.

Всероссийский опрос проводился методом телефонного интервью 6 июля среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Отмечается, что для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

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