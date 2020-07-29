На участие в чемпионате творческих компетенций подано более 3500 заявок

«Наша цель — после завершения чемпионата сразу же интегрировать участников в профессиональную среду, предоставить возможность учиться и совершенствовать свои навыки как в творческих ВУЗах, так и на стажировках — в медиакомпаниях и учреждениях культуры», — приводит слова амбассадора и члена Наблюдательного совета чемпионата Игоря Матвиенко пресс-служба чемпионата.
Конкурсы профессионального мастерства пройдут по 16 творческим направлениям и по некоторым, причем, впервые: художник по свету, оператор механики сцены, художник по костюмам, звукорежиссер, художник-оформитель, сценограф, художник по гриму, дизайнер звука в аудио-визуальных медиа, дизайнер смешанной реальности, режиссер монтажа, художник-аниматор, гейм-дизайнер, сценарист компьютерных игр, клипмейкер, веб-дизайнер, композитор-аранжировщик.
Поучаствовать в первом открытом чемпионате смогут желающие в возрасте 18−35 лет из всех регионов России. К слову, наличие профильного образование — совсем не обязательное условие. Заключительный этап пройдет с 12 по 15 октября в Москве. 160 участников — лучшие из лучших в своих направлениях — продемонстрируют как творческие, так и технические навыки. А их работу будут оценивать жюри и зрители, которые смогут отдать голос за понравившегося им участника онлайн.
Победители получат денежный сертификат, возможность пройти стажировку у партнеров чемпионата: в крупной компании, на киностудии или телеканале, а также в известных учреждениях культуры.