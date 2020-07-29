17:24 (мск), источник: Авто Mail.ru
Ведущая Анастасия Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Этот суперкар может разгоняться до 350 км/ч.
Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала, что приобрела Lamborghini Aventador. Фотографию с суперкаром она опубликовала в своем «Инстаграме». Ивлеева сфотографировалась на фоне машины цвета матовый металлик с желтыми полосами.
«Сегодня уникальный день! Сегодня, я исполнила свою мечту. О Lamborghini Aventador я мечтала со студенчества! Я понимала, что это абсолютно невероятное желание, в те времена особенно!!! Но нет ничего невозможного! Меня распирает от гордости! Потому что “я сама”!» — написала она.
«Понятно, что нет ничего плохого в том, когда
«Мечтайте друзья, дерзайте, никого не слушайте, боритесь, вдохновляйтесь и обязательно достигайте!», — пожелала она подписчикам.