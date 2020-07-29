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17:24 (мск), источник: Авто Mail.ru

Ведущая Анастасия Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Этот суперкар может разгоняться до 350 км/ч.

Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала, что приобрела Lamborghini Aventador. Фотографию с суперкаром она опубликовала в своем «Инстаграме». Ивлеева сфотографировалась на фоне машины цвета матовый металлик с желтыми полосами.

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«Сегодня уникальный день! Сегодня, я исполнила свою мечту. О Lamborghini Aventador я мечтала со студенчества! Я понимала, что это абсолютно невероятное желание, в те времена особенно!!! Но нет ничего невозможного! Меня распирает от гордости! Потому что “я сама”!» — написала она.

«Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но, это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это самостоятельно!», — отметила Ивлеева.

«Мечтайте друзья, дерзайте, никого не слушайте, боритесь, вдохновляйтесь и обязательно достигайте!», — пожелала она подписчикам.

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18:10 (мск)© Ньюстюб
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