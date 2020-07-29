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18:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Марсе обнаружили огромные перемещающиеся структуры

Неожиданное открытие.

Источник: NASA
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Огромные песчаные гряды на Марсе, которые ученые считали неподвижными, на самом деле перемещаются, установили итальянские ученые.

Они изучили снимки этих структур на поверхности Красной планеты, которые станция Mars Reconnaissance Orbiter получала в течение нескольких лет. Ученые заметили очень медленное, но непрерывное перемещение песка под действием слабого марсианского ветра, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Geophysical Research: Planets.

В период с 2007 по 2016 год гряды на двух исследуемых марсианских участках смещались со средней скоростью 12 см в год. Максимальная скорость составляла 19 см. Это очень медленное перемещение, говорят ученые, поэтому неудивительно, что дюны на Марсе считали статичными.

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Анна Лысенко

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