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21:17 (мск), источник: Известия

Инвалиды в России пожаловались на отказы в бесплатном проезде

Родители детей-инвалидов в регионах России пожаловались на то, что им не предоставляют бесплатный проезд на междугородном транспорте до места лечения и обратно. Об этом «Известиям» сообщили председатели нескольких региональных отделений Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ).

Источник: Известия

В соответствии с российским законодательством (ФЗ-178 от 17 июля 1999 года), инвалид имеет право на бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, однако, по словам представителей организации, еще в 2015 году изменился приказ Минздрава № 617, после чего талоны на проезд начали выдавать только в федеральные лечебные центры.

«У меня ребенок-инвалид. Мы до 2015 года систематически оперировались в детской областной ленинградской больнице. Нам всегда давали талоны на проезд из Ростовской области, и никаких проблем не было. Теперь мы не можем бесплатно проехать, потому что центр подведомствен региону. Но что делать, если лучший специалист в стране работает именно там?» — сообщила Карина Мирзоева.

Это не единичный случай в России. Об аналогичных проблемах «Известиям» рассказали представители и других региональных отделений организации.
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«К нам обращалась мать ребенка, которой отказались компенсировать проезд в больницу, ссылаясь на то, что данное лечебное учреждение — не федеральный центр. Хотя у родителей был выписан талон на проезд в Москву минздравом Ульяновской области», — рассказала председатель ВОРДИ Ульяновской области Светлана Верюгина.

Представители организации направили обращения в региональные прокуратуру и Фонд социального страхования, однако там ответили, что нарушений в данном случае нет, так как медицинское учреждение не подчиняется федеральным органам исполнительной власти.

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