21:17 (мск), источник: Известия
Инвалиды в России пожаловались на отказы в бесплатном проезде
Родители
В соответствии с российским законодательством (ФЗ-178 от 17 июля 1999 года), инвалид имеет право на бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, однако, по словам представителей организации, еще в 2015 году изменился приказ Минздрава № 617, после чего талоны на проезд начали выдавать только в федеральные лечебные центры.
«У меня
«К нам обращалась мать ребенка, которой отказались компенсировать проезд в больницу, ссылаясь на то, что данное лечебное учреждение — не федеральный центр. Хотя у родителей был выписан талон на проезд в Москву минздравом Ульяновской области», — рассказала председатель ВОРДИ Ульяновской области Светлана Верюгина.
Представители организации направили обращения в региональные прокуратуру и Фонд социального страхования, однако там ответили, что нарушений в данном случае нет, так как медицинское учреждение не подчиняется федеральным органам исполнительной власти.