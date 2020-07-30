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11:47 (мск), источник: Газета.Ру

Материальные проблемы сказались на разводах в России сильнее пандемии

Пандемия и самоизоляции не привели к росту количества разводов в России, утверждают эксперты РЭА имени Плеханова. Но уж если россияне все-таки разводились, то финансовые трудности указывали как одну из самых весомых причин. Причем для женщин отсутствие финансового благополучия оказалось важнее психологической совместимости. Для мужчин деньги были не так важны, как чувства и сексуальность партнера.

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Источник: cottonbro/CC0

Количество разводов в России на фоне пандемии коронавируса сократилось вопреки ожиданиям, следует из подготовленного экспертами Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова исследования «Деньги или чувства: что влияет на статистику браков и разводов?».

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Ранее, в СМИ писали о росте разводов в разы из-за вынужденного постоянного общения членов семьи и психологической напряженности.

Наличие проблемы эксперты признают: «Когда пространство общения ограничено, действительно нарастает отчуждение между супругами, отношения меняются в худшую сторону».

«Развод — это реакция личности на возросшую концентрацию внешних раздражающих факторов, нашедших отражение во вполне конкретном объекте — партнере», — отмечают доценты РЭУ Светлана Бадмаева и Николай Перепелкин.

Но изучив данные «Росстата» эксперты не обнаружили подтверждения информации о росте разводов в российских семьях в период пандемии. Наоборот, в апреле 2020 года — в самый разгар пандемии — их количество в России сократилось в 4 раза.

Просто тихо разъехались и все

В апреле 2019 года в стране было зарегистрировано 53,7 тыс. разводов. В текущем году за тот же период расторгли брак только 13,7 тыс. пар (74,4% к данным прошлого года).

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Уменьшилось и количество бракосочетаний — на 40,5%, то есть, с 56,8 тысяч до 33,8 тысяч регистраций.

Речь идет исключительно о количестве «актов гражданского состояния», то есть, официально зарегистрированных браках. «Сколько неофициальных “гражданских супругов” тихо разъехалось и вернулось к родителям из совместно снятых квартир — это еще только предстоит оценить», — уточняют эксперты РЭУ.

Эксперты рассмотрели три причины для заключения и расторжения брака: психологический дискомфорт, эстетический и финансовый.

Они отмечают в исследовании, что в последнее время наметился явный крен в сторону финансовой составляющей в качестве основного повода для развода. Причем, для женщин этот фактор важнее (на него указали 94% опрошенных), чем для мужчин (68%).

Когда речь заходит не только о разводе, но и повторном браке, картина мнений выглядит так. Например, фактор эстетического комфорта при первичном браке был важен для 70% женщин, а в повторном браке — только 55%.

Похожая ситуация и психологическим комфортом.

Иными словами, при повторном вступлении в брак деньги, точнее, их устойчивое наличие, становятся более серьезным аргументом, чем все нематериальное.

«Возможно, это связано с утратой первоначальных иллюзий, что мужчина в любой момент сможет обеспечить семью всем необходимым. Или с осознанием того, что дети всегда являются дополнительной “нагрузкой” в финансовом плане, прежде всего, для женщины», — отмечают эксперты РЭУ.

У мужчин все наоборот

При вступлении в повторный брак фактор психологического комфорта выходит для мужчин на приоритетную позицию (88% опрошенных).

«Вероятно, это происходит с осознанием серьёзности института брака и того, что в значительной степени карьерные вопросы, профессиональный и личностный рост являются следствием «надёжного семейного тыла», — отмечают исследователи.

Наследие советского прошлого

Реакция на стрессовую и критическую ситуацию в разных странах отличается, отмечают эксперты РЭУ. В России традиционно в моменты общественных потрясений старались искать поддержку в ближнем круге — в семье. «Люди, выросшие в “большой советской семье”, легче переносят совместное проживание, чем те, которые воспитывались в условиях поощрения личных и индивидуальных особенностей и талантов», — полагают исследователи.

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Совсем не факт, что количество разводов становится меньше год от года, уточняет семейный психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский.

Десятки тысяч супругов де-факто не живут вместе, но официально не разведены — нередко по причине низкого материального достатка. В России, даже по официальным данным, за чертой бедности находятся порядка 21 млн человек, 14% населения. Не у всех есть возможность даже заплатить госпошлину за развод.

Основные причины разводов, по крайней мере, формально обозначаемые людьми, одни и те же и они не меняются на протяжении десятилетий: это измена, пагубные привычки, недовольство материальным положением, зависимость от мнения родственников и друзей, репродуктивные проблемы, считает профессор Зберовский.

Но их значимость за последнее десятилетие претерпела изменения.

Весомость такой причины для развода, как материальное положение, финансы, низкий доход занимали традиционно вторую строчку в антирейтинге, а сейчас — третью, отмечает практикующий психотерапевт Зберовский, основываясь на своей клиентской базе данных.

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Тем не менее экономическая подоплека в семейных отношениях все же играет значимую роль, согласен Зберовский. Он отмечает усиливающееся финансовое расслоение в обществе и указывает на последствия этого тренда — рост многоженства. Официальная статистика, конечно, это не отражает. «И дело тут не только в национальных традициях, например, народов Северного Кавказа. Неформальное многоженство говорит о финансовых возможностях самой состоятельной части населения, которая может позволить себе содержать две и даже три семьи», — отмечает эксперт.

Он в целом согласен с выводами коллег из РЭУ имени Плеханова. «Разумеется, мужчинам, особенно при повторном браке, официальном и гражданском, важнее психологический комфорт, сексуальный, уважение к нему и его работе, в женщинах ценится терпимость, согласие», — говорит Зберовский.

Иными словами, мужчина меняет деньги и материальный достаток, который он может дать, на психологическую и сексуальную совместимость с избранницей.

«А у женщин — запрос на финансы. Это однозначно. Это миф, сказки, что сейчас все больше женщин мечтают о независимости. Такие есть, конечно. С квартирой, с миллионами на счетах и материальной поддержкой родителей. Но сколько их», — говорит профессор Зберовский.

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