Посмотрите на этих тигров. Они были под угрозой исчезновения, но ситуация внезапно изменилась
Популяция тигров выросла в Индии, Китае, Непале, России и Бутане. Эксперты называют это удивительным восстановлением.
Бенгальский тигр в прыжке | Источник:WWF
Документальный фильм стримингового сервиса Netflix «Король-тигр» стал невероятно популярным: его посмотрели миллионы. Он повествует о тиграх, живущих в неволе. Однако в дикой природе популяция этих животных все последние годы неуклонно сокращалась.
Но сейчас повода для беспокойства стало заметно меньше, поскольку в некоторых районах, похоже, количество тигров начало увеличиваться.
Это подтверждают и данные Всемирного фонда дикой природы. Эксперты называют это поразительным восстановлением популяции.
В национальном парке Бутана Манас популяция тигров за прошедшие 10 лет удвоилась | Источник:WWF
В 2010 году в дикой природе по всему миру насчитывалось лишь 3200 тигров. Но теперь, судя по тому, что происходит с этими животными в Индии, Китае, Непале, России и Бутане, их будущее уже не выглядит безнадежным.
В одной только Индии численность диких тигров оценивается в 2600—3350 особей. Это примерно 75% от их общей популяции в мире. В соседнем Непале в 2009 году обитал 121 тигр, тогда как сейчас их стало 235.
Аналогичная картина наблюдается в России, Бутане и Китае, где тигров видят все чаще. Это говорит о том, что меры по их сохранению приносят плоды.
В России за последние 10 лет популяция амурских тигров выросла на 15% — до 540 особей | Источник:GETTY IMAGES
«Тигры успешно размножаются, если у них достаточно территории, пищи и воды. Потому нынешний прогресс стал результатом того, что тигры и их среда обитания хорошо оберегаются», — рассказала Би-би-си региональный менеджер Всемирного фонда дикой природы Бекки Мэй.
Она отметила, что угроза для популяции тигров все же сохраняется. «Причина, по которой так сильно сократилось количество особей, заключается в том, что за последние примерно 100 лет мы начали использовать землю по-другому», — сказала она.
Животным по-прежнему угрожают утрата естественной среды обитания, охота и браконьерство.
«Также диким животным наносится сильный ущерб из-за капканов и ловушек», — добавила эксперт.