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11:27 (мск), источник: BBC News Русская служба

Посмотрите на этих тигров. Они были под угрозой исчезновения, но ситуация внезапно изменилась

Популяция тигров выросла в Индии, Китае, Непале, России и Бутане. Эксперты называют это удивительным восстановлением.

Бенгальский тигр в прыжке | Источник: WWF

Документальный фильм стримингового сервиса Netflix «Король-тигр» стал невероятно популярным: его посмотрели миллионы. Он повествует о тиграх, живущих в неволе. Однако в дикой природе популяция этих животных все последние годы неуклонно сокращалась.

Но сейчас повода для беспокойства стало заметно меньше, поскольку в некоторых районах, похоже, количество тигров начало увеличиваться.

Это подтверждают и данные Всемирного фонда дикой природы. Эксперты называют это поразительным восстановлением популяции.

В национальном парке Бутана Манас популяция тигров за прошедшие 10 лет удвоилась | Источник: WWF

В 2010 году в дикой природе по всему миру насчитывалось лишь 3200 тигров. Но теперь, судя по тому, что происходит с этими животными в Индии, Китае, Непале, России и Бутане, их будущее уже не выглядит безнадежным.

В одной только Индии численность диких тигров оценивается в 2600—3350 особей. Это примерно 75% от их общей популяции в мире. В соседнем Непале в 2009 году обитал 121 тигр, тогда как сейчас их стало 235.

Аналогичная картина наблюдается в России, Бутане и Китае, где тигров видят все чаще. Это говорит о том, что меры по их сохранению приносят плоды.

В России за последние 10 лет популяция амурских тигров выросла на 15% — до 540 особей | Источник: GETTY IMAGES

«Тигры успешно размножаются, если у них достаточно территории, пищи и воды. Потому нынешний прогресс стал результатом того, что тигры и их среда обитания хорошо оберегаются», — рассказала Би-би-си региональный менеджер Всемирного фонда дикой природы Бекки Мэй.

Она отметила, что угроза для популяции тигров все же сохраняется. «Причина, по которой так сильно сократилось количество особей, заключается в том, что за последние примерно 100 лет мы начали использовать землю по-другому», — сказала она.

Животным по-прежнему угрожают утрата естественной среды обитания, охота и браконьерство.

«Также диким животным наносится сильный ущерб из-за капканов и ловушек», — добавила эксперт.

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По последним данным, в лесах одной только Юго-Восточной Азии расставлено около 12,3 млн капканов, угрожающих их обитателям.

Что нужно для защиты тигров?

По словам Мэй, защищать тигров нужно коллективно. «Необходимо делиться увлечением тиграми с другими и рассказывать друзьям и родным о важности этого», — сказала она.

По ее словам, при покупке деревянных изделий и бумаги следует выяснять, не были ли они изготовлены в результате незаконной вырубки леса.

«Если проверить этикетки, можно понять, была ли древесина заготовлена законным способом. Возможно, это поможет защитить леса, их обитателей и в том числе тигров», — сказала Мэй.

В 2010 году в Китае было не больше 20 диких тигров, но сейчас их количество выросло | Источник: GETTY IMAGES

Другим странам есть чему поучиться у Индии и Непала, которые приложили немало усилий для сохранения популяции тигров.

Усилия по сохранению тигров не принесут успеха без поддержки государства и политической воли. Необходимы участие и поддержка местных жителей, которые проживают в местах обитания тигров.
Бекки Мэй
Региональный менеджер Всемирного фонда дикой природы

Это подразумевает, что необходимо поддерживать проживающих там людей и включать их в процесс охраны животных.

«А когда все начинают действовать сообща, как уже показала практика, вымирание тигров можно повернуть вспять », — добавила она.

Источник: WWF
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