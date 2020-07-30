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14:26 (мск), источник: Известия

Лечись, студент: вторая волна COVID-19 может начаться с университетов

Эксперты прогнозируют рост заболеваемости на 20% в связи с возвращением в мегаполисы иногородних учащихся.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:35 MSK, 30.07
Инфицировано834 499+5 509
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6406
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Скончалось13 802+129
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Источник: Известия

Российские ученые прогнозируют вторую волну коронавируса в сентябре, связывая ее с началом учебного года. В первую очередь речь идет о возвращении в мегаполисы иногородних студентов, которые могут завезти SARS-CoV-2 в Москву и Санкт-Петербург. В связи с этим может потребоваться двухнедельный карантин для прибывающих в столицы учащихся, особенно из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщили «Известиям» эксперты. Также, по их мнению, стоит ввести обязательное тестирование на наличие инфекции. Если эти меры окажутся недостаточными, не исключено возвращение к обучению в онлайн-формате.

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Группа риска

Количество заболевших СОVID-19 может существенно возрасти c началом занятий в вузах, когда иногородние студенты вернутся в мегаполисы. По сделанным в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) прогнозам с помощью методов математического моделирования, уже к 10—14 сентября (по истечении инкубационного периода патогена) число инфицированных в Москве и Санкт-Петербурге может вырасти на 15−20%.

— На мой взгляд, необходимо, чтобы все иногородние студенты, приезжая, проходили обязательное тестирование или, в качестве более строгой меры, двухнедельный карантин, — сообщил «Известиям» проректор по перспективным проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.

Ученый также отметил, что вторая волна, спровоцированная в начале учебного года, будет не такой массовой, как первая, наблюдавшаяся в марте. Однако меры по ее профилактике обязательно необходимо учитывать руководителям высших учебных заведений. Тем более что опасная эпидемиологическая обстановка в университетах нанесет удар в первую очередь по их же сотрудникам.

Большое количество преподавателей в университетах находятся в группе риска: им больше 65 лет, и мы увеличим вероятность потерять значимую группу педагогов, если не примем никаких мер и начнем учебный год как всегда — с лекциями в поточных аудиториях, практическими и лабораторными занятиями, предполагающими интенсивное общение.
Алексей Боровков

Поэтому возможно университетам стоит сохранить онлайн-формат обучения в случае с возрастными педагогами.

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Тесты раз в два дня

О рисках распространения коронавирусной инфекции в университетах говорят и зарубежные специалисты. Ранее ученые из Йельской школы здравоохранения опубликовали препринт статьи, в которой описали стандарты эффективности скрининга SARS-CoV-2, позволяющие обеспечить безопасное возвращение студентов в кампусы в течение семестра осени 2020 года. Математик Дэвид Палтиель и его коллеги смоделировали влияние различных стратегий тестирования на количество подтвержденных случаев, которые могут возникнуть у 5 тыс. студентов в течение 80-дневного семестра.

В одном сценарии исследователи предполагали, что пять новых случаев заражения будут возникать каждую неделю. При таком раскладе один инфицированный студент заразит 2,5 других. Предполагается, что после положительных тестов на коронавирус все зараженные будут изолированы. Команда вычислила — чтобы сохранить минимальный порог инфицирования (порядка 135 случаев в течение семестра), недостаточно тестировать каждого обучающегося еженедельно.

Для безопасного открытия жилых городков университетам, возможно, придется проверять всех на наличие COVID-19 каждые два дня. Это обойдется примерно в $470 на одного студента.

Если скорость передачи инфекции будет выше, потребуется ежедневное тестирование, что удвоит затраты.

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Сдержать угрозу

Наряду с обязательными общими мерами — физическое дистанцирование, гигиена, маски, изоляция инфицированных и отслеживание их контактов, действительно очень поможет тестирование, сообщил «Известиям» профессор «Сколтеха», вирусолог Егор Базыкин.

— Сейчас обсуждается, насколько частым его надо делать для студентов, живущих в общежитии. Это зависит от многого: эпидемической ситуации, размера общежития и стоимости тестирования. Математические модели показывают, что частое тестирование позволит держать ситуацию под контролем, даже если тест не стопроцентно эффективный, — подчеркнул эксперт.

По словам Егора Базыкина, сейчас эпидемия продолжается по всей России и перемещение людей между регионами мало на что повлияет.

Основная проблема связана не с самим фактом приезда иногородних студентов, а с тем, что с началом очного обучения резко возрастает число контактов.
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— По современным данным, дети старше 10 лет передают вирус так же легко, что и взрослые. Поэтому надежда, что подростки никого не заражают, не подтвердилась. Инфицирования будут происходить. Необходимо включать это в наши планы. Вирус диплом не спрашивает, так что заражаться будут и студенты, и преподаватели, — заявил Егор Базыкин.

Заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Станислав Отставнов пояснил, что в целом вузы показали достаточно оперативную и адекватную реакцию на имеющиеся угрозы и уже в марте — начале апреля перешли на дистанционное обучение, переведя максимально возможное число образовательных курсов в режим онлайн.

Сбежать в онлайн

Опыт, который мы извлекли от экстренного перевода в онлайн, весьма существенен. И если в сентябре возникнет острая необходимость вновь перейти на эти рельсы, сделать это будет намного проще.
Станислав Отставнов

— В зависимости от эпидемиологической ситуации может потребоваться двухнедельный карантин для пребывающих из других регионов, в первую очередь с неблагоприятной обстановкой. Тестирование студентов, как и термометрия на входе в помещение, к сожалению, не будут служить стопроцентной гарантией нераспространения инфекции. Вариант максимально ограничить места пребывания студентов кампусной территорией также не вполне выполним, ведь далеко не у всех вузов имеется полноценный кампус, — пояснил ученый.

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В Роспотребнадзоре «Известиям» на вопрос о возможном 20-процентном росте количества зараженных в сентябре ответили, что осенью ожидается подъем заболеваемости СОVID-19, но не к 10—14 сентября, а в связи с сезонным ростом ОРВИ.

— Если сравнивать с весной (апрель-май), то такого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией быть не должно, так как постепенно происходит формирование коллективного иммунитета к новому коронавирусу, — сообщил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян. — По состоянию на июнь в Москве и Санкт-Петербурге доля населения с антителами к вирусу SARS-CoV-2 уже достигала 26%, и мы вправе ожидать, что к началу учебного года уровень иммунной прослойки будет еще больше. Также важно учитывать, что максимальные показатели коллективного иммунитета установлены среди детей дошкольного и школьного возраста, что вселяет еще больше оптимизма относительно того, как пройдет начало учебного года.

Однако каков будет вклад именно коронавирусной инфекции в сезонный подъем заболеваемости, пока предсказать невозможно, считает замдиректора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

— В Южном полушарии, где сейчас зима, отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Надо отметить, что благодаря проведению противоэпидемических мероприятий в отношении коронавирусной инфекции уровень заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными инфекциями меньше, чем в предыдущие годы.

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Точно сказать, что будет у нас в сентябре, пока невозможно. Наиболее реалистично мы можем прогнозировать только на краткосрочную перспективу — на 7−10 дней вперед. Сейчас ясно, что ситуация в России характеризуется снижением заболеваемости. Данных об ухудшении эпидемиологической ситуации в настоящее время нет, — уверена Антонина Плоскирева.

Рекомендации и меры

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что методические рекомендации для предотвращения роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией выпущены.

При составлении расписания необходимо предусмотреть интервалы между началом занятий и перерывами в группах так, чтобы снизить до минимума возможность и продолжительность контактов между студентами (учащимися) разных групп. При входе в здания должны быть организованы места для обработки рук дезинфицирующими средствами и термометрия с помощью бесконтактных приборов. Плюс регулярная дезинфекция помещений, где находятся студенты, с помощью санитайзеров и приборов для обеззараживания воздуха. Студентов и сотрудников с признаками респираторной инфекции нельзя допускаться до занятий, а при выявлении их в течение учебного дня заболевшие должны быть немедленно изолированы.

Ранее в Минобрнауки заявили, что готовятся к стандартному началу учебного года, но возможны и другие варианты.

Так, в ведомстве отметили, что университеты могут самостоятельно переносить начало учебного года вплоть до двух месяцев, если ситуация с коронавирусом в регионе не позволяет начать занятия раньше.

На запрос «Известий» в Министерстве высшего образования и науки ответили, что в настоящее время существуют различные точки зрения о возможном развитии ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Но вероятность роста числа инфицированных к осени существует. Особенно при несоблюдении общепринятых мер по профилактике и предупреждению болезни.

Мария Недюк, Анна Урманцева

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