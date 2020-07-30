02:59 (мск), источник: ТАСС
Мусульмане отмечают свой главный праздник Курбан-байрам
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Главный мусульманский праздник
Накануне праздника председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин обратился с поздравлением к общинам верующих в России.
«Позвольте мне от имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и от себя лично поздравить вас, ваших родных и близких со светлым праздником ислама — Ид
Муфтий Равиль Гайнутдин добавил, что мусульманам не стоит впадать в отчаяние
В своем послании Равиль Гайнутдин также отметил труд медицинских работников, рискующих жизнью, выполняя свой профессиональный долг во время пандемии, и ответственное поведение прихожан, соблюдавших режим самоизоляции. «В своих молитвах мы желаем, чтобы Аллах уберег и защитил медицинских работников, одарил их из своей безграничной милости. На протяжении пандемии мы не снимали и с себя ответственность за строгое выполнение всех санитарных предписаний. Наши мечети, наше духовенство сделали все от себя зависящее, дабы предотвратить дальнейшее распространение инфекции и, хвала Аллаху, преуспели в этом», — написал муфтий.
В канун праздника, день Арафат, участники хаджа совершают намаз у подножия горы Арафат неподалеку от Мекки. В этот день также принято соблюдать пост. Ранее муфтий Равиль Гайнутдин призвал верующих к дополнительной молитве, благотворительности и посту
При этом допуск прихожан в мечети Москвы был возобновлен с 6 июня 2020 года с соблюдением
Совет улемов ДУМ РФ также рекомендовал верующим в праздник не совершать заклание жертвенных животных самостоятельно, а перечислять стоимость жертвы благотворительным фондам во избежание больших скоплений людей и опасности заражения коронавирусом. В столичном регионе, рассказали ТАСС в ДУМ РФ, для этого используются площадки за границами Москвы. ДУМ Москвы и фонд «Закят» намерены организовать работу пунктов выдачи жертвенного мяса заказчикам так, чтобы избежать скопления людей, а также предусмотрели услугу доставки жертвенного мяса на дом.
В праздничные дни принято ходить в гости к друзьям и обмениваться подарками. В России