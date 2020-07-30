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08:02 (мск), источник: Известия

В Минтруде готовы изучить идею об увеличении выплат безработным

Минтруд готов изучить предложение об увеличении пособий по безработице, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Источник: Известия

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с идеей поднять минимальные выплаты до уровня прожиточного минимума, а максимальные — до средней зарплаты в регионе. В этом случае пособия будут разными в каждом субъекте, но в среднем по стране диапазон выплат составит порядка 12−51 тыс. рублей.

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«Все предложения по вопросу определения размеров пособия по безработице на 2021 год, в том числе предложения ФНПР, будут тщательно изучены», — сказали в пресс-службе министерства.

Однако там пояснили, что «пособие по безработице не спроектировано как постоянная замена трудовых доходов». Это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы, указали в Минтруде.

В этом году власти уже увеличивали размеры пособий, напомнили в министерстве. Сегодня в России минимальная выплата безработным составляет 4,5 тыс. рублей в месяц (до пандемии было 1,5 тыс. рублей), максимальная — 12,1 тыс. рублей.

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