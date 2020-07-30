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08:24 (мск), источник: РИА Новости

Определено время выживания коронавируса в воде

Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, 99,9% в течение 72 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:35 MSK, 30.07
Инфицировано828 990+5 475
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
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22.07
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23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
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29.07
5475
16.0729.07
Скончалось13 673+169
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167
17.07
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19.07
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23.07
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25.07
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27.07
85
28.07
150
29.07
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16.0729.07
Выздоровело620 333+8 116
16.07
8443
17.07
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18.07
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19.07
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Инфицировано17 029 155+291 313
16.07
242338
17.07
253095
18.07
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279775
25.07
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26.07
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27.07
208139
28.07
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29.07
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16.0729.07
Скончалось667 011+6 628
16.07
5757
17.07
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Выздоровело9 948 163+199 004
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Источник: РИА Новости

Исследования по жизнеспособности коронавируса в воде провели в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

Как удалось установить, в дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, но может сохранять жизнеспособность. При этом время его инактивации напрямую зависит от температуры воды.

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Кипячение воды приводит к полному уничтожению вируса, а в хлорированной воде вирус теряет свою жизнеспособность, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее американские ученые выяснили в ходе экспериментов с ультрафиолетовым излучением, что при дозировке ламп в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99% за шесть секунд, а при воздействии ламп 22 мДж/см² коронавирус почти полностью уничтожается за 25 секунд.

В начале марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На сегодняшний день во всем мире заражено более 16,5 миллиона человек, умерли свыше 650 тысяч.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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