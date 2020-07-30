Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 30 июляДень дружбы, запуск Красноярской ГЭС, день рождения Арнольда Шварценеггера и другие памятные события, которые произошли 30 июля в разные годы
Фоторепортажи
50В Сети показали самые завораживающие пейзажи года
11Куда россияне смогут улететь 1 августа с одной пересадкой?
11:58 (мск), источник: РИА Новости

Египетские страсти. Ученые раскрыли загадочные смерти времен фараонов

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. «Тайна кричащей мумии раскрыта!» — эта сенсация облетела мировые СМИ. Ученые сделали, казалось бы, невозможное: установили причину смерти, случившейся три тысячи лет назад.

Источник: Страница профессора Захи Хавасса в сети Facebook

От чего погибали в Древнем Египте — в материале РИА Новости.

Убийство во дворце

В 1115 году до нашей эры в гареме Рамзеса III разыгралась драма. Одна из его неглавных жен Тия вместе с сыном Пентауром устроили переворот, в результате которого фараон был убит. Однако захватить власть им не удалось: верные слуги правителя разоблачили заговор и устроили суд над его участниками. Этот процесс описан в Туринском судебном папирусе, но многие детали оставались неясны.

Новость
В Египте нашли мумию девочки-подростка с приданым

Ученые не были уверены, точно ли покушение на Рамзеса III закончилось его гибелью или он был только ранен. Его мумию вместе с другими нашли в XIX веке в некрополе Дейр-эль-Бахри в окрестностях Луксора. Там же была ужасная мумия с застывшим выражением крика на лице. Ее назвали «безымянный царевич Е» и предположили, что это и есть Пентаур. Суд приговорил его к публичному самоубийству, но каким способом, неизвестно. Высказывали гипотезы о яде и погребении живьем.

В 2012 году большой коллектив ученых из Египта, Италии и Германии изучил обе мумии. Провели антропологические, криминалистические экспертизы, ДНК-тесты и компьютерную томографию.

Сканирование мумии Рамзеса показало большую рану прямо под гортанью. Мягкие ткани, трахея и все органы в этой области были разорваны. Это определенно стало причиной немедленной смерти.

Мумия фараона Рамзеса III | Источник: Theban Royal Mummy Project
После более детальной компьютерной томографии обнаружили раны на ступнях. Судя по всему, царя атаковали спереди копьем или мечом, а сзади ему перерезали горло кинжалом.

«Безымянному царевичу Е» было 18−20 лет. Мумифицировали его не как всех. Внутренние органы и мозг не изъяли, натерли смесью смолы и извести, отчего кожа приобрела красноватый оттенок. Других обертывали в белые одежды, тщательно бальзамировали, а этого завернули в козью кожу, считавшуюся нечистой. Кожа под правой нижней челюстью и левой частью шеи покрыта складками и морщинами, легкие вздуты. Это — вероятные признаки удушения, хотя есть и другие объяснения, например посмертное разложение.

Сравнение ДНК позволило сделать однозначный вывод: это отец и сын. Значит, «безымянный царевич Е» — Пентаур. Кстати, это псевдоним, данный судьями. Настоящее имя отцеубийцы неизвестно.

Подозрительные складки в области шеи мумии "безымянного царевича Е" — Пентаура | Источник: Cairo University

Предсмертный крик

Недавно та же группа ученых во главе с Захи Хавассом, главным специалистом по египетским древностям, исследовала еще одну кричащую мумию из Дейр-эль-Бахри. На ее лице — ужас и боль, рот раскрыт в страшной гримасе. Рисовались самые жуткие картины гибели. Однако были сомнения: ведь, в отличие от Пентаура, тело мумифицировали по всем правилам.

Новость
Смертоносные находки. Ученые открыли тайны древних ледников

На льняном саване значилось, что это сестра царя Мерет Амон. Но какого именно — непонятно.

Благодаря компьютерной томографии выяснили, что дама скончалась на шестом десятке. Она страдала тяжелым атеросклерозом, что сказалось на состоянии артерий. Это ведет к коронарной болезни сердца и инфарктам — основной причине смерти взрослых людей в современном мире.

Вероятно, женщина умерла внезапно именно в такой позе — с закинутой головой с открытым ртом и скрещенными ногами. Обнаружили ее через несколько часов, когда тело уже окоченело. Распрямить не смогли, так и забальзамировали.

Ученые из Германии изучили мумию, хранящуюся в музее Райса — Энгельхорна. Радиоуглеродный анализ дал примерную дату смерти — между 200 годом до новой эры и 70 годом новой эры. По зубам и антропологическим признакам установили, что это мужчина 35−45 лет.

Компьютерная томография выявила признаки опухоли гипофиза и нарушения состояния зубов, все указывало на акромегалию черепа.

Это заболевание диагностировали раньше при исследовании древних скелетных останков из Египта, Северной Америки и Мексики. Согласно современным данным, акромегалией страдают в основном в молодом и среднем возрасте, риск смерти среди таких пациентов высокий, главным образом — от сердечно-сосудистых заболеваний.

Новость
Египетская мумия «прятала» под собой рисунок богини мертвых

А вот ученые из Великобритании тоже раскрыли древнее убийство. Покровы с мумии Такабути, хранящейся в музее Ольстера, сняли еще в 1835 году. Геном этой знатной египтянки оказался ближе к европейскому. У нее насчитали 33 зуба, а не 32, это очень редкая мутация. Женщина жила 2600 лет назад и скончалась в двадцатилетнем возрасте.

Сканирование выявило, что сердце Такабути нетронуто, что необычно. При бальзамировании этот орган вынимали и взвешивали, чтобы решить, какой была жизнь усопшего. На спине под левым плечом зияла рана: вероятно, девушку закололи кинжалом. Рану заткнули материалом. Лицо выражало умиротворение, и ученые долгое время считали ее смерть спокойной, в своей постели. Но теперь ясно, что это не так.

Во время загрузки произошла ошибка.
Находка столетия: в Египте раскопали сразу 30 древних саркофагов
Во время загрузки произошла ошибка.
21 октября 2019© Ньюстюб
 Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго
НАТО готовится к 'мозаичной войне' против России
Задержанных «вагнеровцев» заподозрили в подготовке терактов
30 тысяч в год. Как получить скидки на коммунальные платежи
Арест после пандемии. Приставы и ГИБДД начали рейды на должников
Банки отклонили две трети заявок зарплатных клиентов на кредит
Почему в России не продают дешевую треску и сёмгу
В Сети показали самые забавные фото картофеля со всего мира
Gnezdo.ru
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
В российской армии появились роботы (фото) Чем они занимаются?
Горячие темы на Авто
Считаю, что идиотов, кто не хочет создавать полноценную семью и жениться, нужно кастрировать! 202
Про уважение к мужчинам и к женщинам 160
Очередная цветная революция? 138
Это керосинка, или керогаз? 82
Кино
Раскрыты зарплаты ведущих и участников «Дома 2» Гонорары зависят от популярности и скандальности героев шоу
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
"Пуговка" спустя 13 лет (фото)
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Насколько хорошо вы разбираетесь в искусстве? Тест
Не забыли эту актрису? А вот какая она сегодня
Новости партнеров
Такого интервью Джигурды еще не было! Подстава Ефремова и конец Сол...
Очередной скандал в семействе Алибасовых
Марка Цукерберга и Тима Кука допросили об "уничтожении конкурентов"
«ЕР» направит средства, предназначавшиеся для выборов
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь